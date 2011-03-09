به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد که به اتفاق تنی چند از معاونین و مدیران کل ستاد گمرک ایران از گمرک شهریار بازدید می‌کرد، در این خصوص گفت: بحث گمرک نوین به‌عنوان یکی از اجزای دولت الکترونیکی از مدت‌ها قبل مطرح بوده و تاکنون پیشرفت‌هایی نیز داشته است اما روند اجرایی این امر از شتاب و سرعت کافی برخوردار نبوده و به همین دلیل ما تصمیم داریم سال آینده با همکاری مدیران و کارشناسان گمرک یک نقشه راه برای فعالیت‌های آینده با جهت‌گیری گمرک نوین تدوین کنیم.

وی افزود: تصور عامه از گمرک الکترونیک، سخت‌افزار و نرم‌افزار است در حالی که ابعاد مهم دیگری نظیر انسان افزار، فرآیندها و مراحل مختلف کار در تحقق گمرک الکترونیکی دخیل هستند و از این‌رو ما به جای گمرک الکترونیکی منبعد از عبارت "گمرک نوین" استفاده خواهیم کرد که گمرک الکترونیکی نیز جزو آن است.

رئیس کل گمرک ایران همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از سرمایه انسانی در فعالیت‌های جاری به‌ویژه حرکت این سازمان به سمت نوین‌سازی رویه‌ها و خدمات گمرکی تأکید کرد.

رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: طرح ادغام گمرکات تهران همزمان با برنامه سبک‌سازی گمرکات در استان تهران که از مصوبات دولت است، انجام خواهد شد و ما موظف به اجرای آن هستیم.

معمارنژاد همچنین با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در گمرک، گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده, حجم مبادلات تجاری ایران در سال آینده به حدود 130 میلیارد دلار بالغ خواهد شد که برای ارائه خدمات گمرکی به این حجم از تجارت، استفاده از سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری آنان ضروری است و ما این امر را در اولویت برنامه‌های گمرک قرار داده‌ایم.

وی افزود: در این ارتباط توسعه برنامه‌های آموزشی به‌ویژه آموزش حین خدمت و حرکت به سوی آموزش الکترونیکی (e-learning) در برنامه‌های آینده گمرک گنجانده شده است و ما تصمیم داریم در اجلاس آتی سازمان جهانی گمرک، پیشنهاد تعیین گمرک ایران به‌عنوان "مرکز آموزش منطقه‌ای wco" را به این سازمان ارائه کنیم.

معمارنژاد در جریان این بازدید همچنین از تصمیم جدی گمرک برای پیگیری و وصول مطالبات معوقه و تقویت دایره بازبینی این سازمان خبر داد.