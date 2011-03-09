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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

دختران اسلحله فلوره ایران بدون مدال ماندند

دختران اسلحله فلوره ایران بدون مدال ماندند

دختران شمشیرباز جوان اسلحه فلوره کشورمان بدون کسب مدال به کار خود در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا پایان دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در چارچوب روز نخست  مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در  رده  سنی جوانان، امروز چهارشنبه دیدارهای اسلحله فلوره  دختران برگزار  شد  که  طی آن هر چهار نماینده کشورمان از کسب  مدال  بازماندند.

در دور  مقدماتی این بخش از مسابقات که در سالن "فشن آیلند" جریان دارد، الهه قهرمانی با کسب 3 پیروزی، 3 باخت و رنکینگ چهار راهی  دور دوم مسابقات شد. این بازیکن در جمع 32 بازیکن برتر مغلوب شمشیرباز استرالیایی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.  سحر محمدیان نیز که در مرحله  مقدماتی با  کسب 2 پیروزی و متحمل شدن  4 باخت به رنکینگ پنجم دست  یافت در  مرحله حذفی مقابل حریفی از هنگ‌کنگ شکست خورد و حذف شد.

مطهره  محسنی و سروناز مرتضوی دیگر نمایندگان  کشورمان بودند که از صعود به مرحله حذفی مسابقات بازماندند. مطهره محسنی در دور مقدماتی متحمل 5 باخت  شد و با تنها بردی که به دست آورد صاحب رنکینگ هفتم  شد و از صعود بازماند. مرتضوی  نیز در  این مرحله  6 باخت در کارنامه  خود ثبت کرد و با رنکینگ هفتم از دور مسابقات حذف شد.

مسابقات  شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان  آسیا  تا 22  اسفندماه در  بانکوک ادامه دارد.

کد مطلب 1270613

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