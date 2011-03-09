بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی برای انجام اقدامات تأثیرگذار فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان تشکل های مردمی را یکی از مهمترین ظرفیت های سازمان برای تحقق اهداف فرهنگی عنوان کرد و گفت: کنار گذاشتن ساختارهای اداری غیرمرتبط و ارتباط چهره به چهره با مخاطبان یکی از ویژگی های منحصر به فرد تشکل های مردمی است.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصریح کرد: تربیت شهروند اسلامی نیازمند ارتباط چهره به چهره، نزدیک و مداوم است که در قالب اقدامات جمعی و تشکیلاتی میسر می شود.

خوراکیان بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی را لازمه تحقق اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دانست و افزود: با همراهی این تشکل ها، در حوزه فرهنگ عمومی اتفاقات مهمی رخ می دهد به نحوی که نقش این ارتباط تأثیرگذار را در آینده شهر تهران به عنوان الگوی یک شهر اسلامی خواهیم دید.

در این مراسم مرتضی کامل نواب رئیس مرکز تشکل های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، ظهور و بروز اثرات برنامه ها در هنجارها، باورها و زندگی روزمره افراد را نشانه تأثیرگذاری اقدامات فرهنگی عنوان کرد و گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با ایجاد بستری برای تشکیل کانون ها، انجمن ها و تشکل ها، از ظرفیت های موجود مردمی برای اعتلای فرهنگ عمومی بهره می برد.

جمالی مدیر فرهنگی هنری منطقه 8 تهران و رئیس فرهنگسرای گلستان نیز در این گردهمایی بر ضرورت ایجاد کانال ارتباطی یا رسانه ای برای تقویت ارتباطات تشکل های مردمی به منظور سازماندهی فعالیت ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات تأکید کرد.

در گردهمایی سالانه تشکل های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از مدیران فرهنگی هنری و دبیران کانون های 10 منطقه تهران تجلیل و گواهینامه آموزشی گروهی به فعالان این تشکل ها اعطا شد.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 73 انجمن، 33 همیار، 94 کانون و 100 تشکل در حال آموزش دارد که در مراکز فرهنگی هنری پایتخت، در حال فعالیت هستند.





