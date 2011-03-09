به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر روایتی مفهومی از عقلانیت در قرن بیستم ارائه می‌کند.

تأکید نویسنده در این اثر بر روی تمام اندیشمندان و فیلسوفان قرن بیستم نیست بلکه او آرای هشت فیلسوف مطرح قرن بیستم درباره عقلانیت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فرگه، هوسرل، ویتگنشتاین، هایدگر، دیویدسون، گادامر، هابرماس و رالز هشت فیلسوفی هستند که آرای آنها درباره عقلانیت نزد نویسنده مهمتر از سایر فیلسوفان این عصر است.

او معتقد است که دو جریان اصلی و دیدگاه کلی که درباره عقلانیت وجود دارد از یکدیگر جدا و متمایز نیستند. در حالی که دیدگاه رایج این است که این دو رویکرد اصلی متمایز از یکدیگرند.

نویسنده در این اثر مباحث مربوط به عقلانیت از یک سو و مباحث مطرح در حوزه زبان، معنا، درک و تفسیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده اعتقاد دارد سنت قاره‌ای و تحلیلی در مورد عقلانیت و موضوعات مذکور را نباید جدا از هم در نظر گفت.

پاتریس فیلی استاد فلسفه در دانشگاه اتاوای کانادا است.