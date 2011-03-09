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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

"عقلانیت در قرن بیستم" منتشر می‌شود

"عقلانیت در قرن بیستم" منتشر می‌شود

کتاب "عقلانیت در قرن بیستم" اثر پاتریس فیلی سال آینده میلادی از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم منتشر و در آن آرای فیلسوفانی چون فرگه، هوسرل و رالز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر روایتی مفهومی از عقلانیت در قرن بیستم ارائه می‌کند.

تأکید نویسنده در این اثر بر روی تمام اندیشمندان و فیلسوفان قرن بیستم نیست بلکه او آرای هشت فیلسوف مطرح قرن بیستم درباره عقلانیت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فرگه، هوسرل، ویتگنشتاین، هایدگر، دیویدسون، گادامر، هابرماس و رالز هشت فیلسوفی هستند که آرای آنها درباره عقلانیت نزد نویسنده مهمتر از سایر فیلسوفان این عصر است.

او معتقد است که دو جریان اصلی و دیدگاه کلی که درباره عقلانیت وجود دارد از یکدیگر جدا و متمایز نیستند. در حالی که دیدگاه رایج این است که این دو رویکرد اصلی متمایز از یکدیگرند.

نویسنده در این اثر مباحث مربوط به عقلانیت از یک سو و مباحث مطرح در حوزه زبان، معنا، درک و تفسیر را مورد بررسی قرار می‌دهد. 

نویسنده اعتقاد دارد سنت قاره‌ای و تحلیلی در مورد عقلانیت و موضوعات مذکور را نباید جدا از هم در نظر گفت.

پاتریس فیلی استاد فلسفه در دانشگاه اتاوای کانادا است.

کد مطلب 1270616

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