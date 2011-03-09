راهکارهای ارتقای تعاملات دانشگاهی ایران و لبنان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت همراه که برنامه فشرده‌ای برای سفر خود به لبنان تنظیم کرده‌اند، در ادامه این سفر با دکتر "سمیر سلیمان" از نخبگان و اساتید دانشگاه لبنان دیدار کردند.



این دیدار با حضور دکتر مهدی گلجان مدیرعامل، دکتر محمد زین‌الدین مشاور برنامه ریزی و امور راهبردی و دکتر موسی عاکفی مشاور امور بین الملل بنیاد اندیشه اسلامی و استاد سمیر سلیمان در دفتر مجله علمی و پژوهشی "گفتگو" به زبان فرانسه صورت گرفت.



دکتر سلیمان که استاد تمدن اسلامی در دانشگاه بیروت است، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست اظهار داشت: مجلات بنیاد اندیشه اسلامی نقش مهمی در تعامل و همکاری با نخبگان ایفا می‌کنند و اگر بتوان توزیع این نشریات را بهبود بخشید، بدون شک بر تاثیرگذاری آنها افزوده خواهد شد.



وی به نقش مهم زبان فارسی و ایرانیان در توسعه و ترویج تمدن اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: مسائلی مانند آموزش زبان فارسی که روز به روز در لبنان اشاعه می‌یابد، نشان از عمق رابطه فرهنگی ایران و لبنان در جهان عرب دارد.

او زبان را یکی از عوامل و عناصر مهم انتقال فرهنگ و ارتقای روابط فرهنگی ایران و لبنان و دیگر کشورهای عربی دانست و بر توجه به این مقوله تأکید کرد.



تعاملات دانشگاهی، راه‌اندازی و گسترش مرکز ترجمه و برگزاری کارگاههای مشترک از مهمترین سرفصل‌هایی بود که دو طرف در مورد آن به توافق رسیدند.

هیئت ایرانی همچنین با متفکر برجسته جهان عرب پروفسور "جرج جرداق" در محل رادیو لبنان دیدار کردند. وی با اشاره به تعاملات فرهنگی گسترده جمهوری اسلامی ایران و لبنان، اعلام کرد مایل است با نشریات بنیاد اندیشه اسلامی همکاری کند.

او طی این نشست پیشنهاد کرد با همکاری بنیاد اندیشه اسلامی یک سری مقاله و کتاب پیرامون شخصیت امیرالمومنین(ع) به رشته تحریر درآورد که این پیشنهاد با استقبال مدیرعامل بنیاد اندیشه روبرو شد.