گاز مشترکان بدهکار تا 15 فروردین 90 قطع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین دبیریدر جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل استاندار آذربایجان غربی مبنی بر عدم قطعی گاز مشترکان بدهکار تا 15 فروردین سال آینده، بیان داشت: بر این اساس به دلیل تقارن با عید نوروز شرکت ملی گاز موظف شده شبکه گاز هیچ یک از خانوارها را در صورت عدم پرداخت وجوه قبض قطع نکند.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌های آذربایجان غربی همچنین از ارائه لیست سرپرستانی که وجوه نقدی یارانه را دریافت نکرده تا 20 فروردین توسط کارشناسان ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها به شرکت گاز، بیان داشت: مسئولان دستگاهها باید در صورت بروز هر گونه مشکل، موضوع را در جلسات مطرح تا هرچه سریعتر راهکار مناسب تعیین و اجرا شود.

وضعیت حمل و نقل 8 روستای آذربایجان غربی ساماندهی می شود

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان غربی از ساماندهی وضعیت حمل و نقل هشت روستای استان طی سال آینده خبر داد و با بیان اینکه در این راستا با اتحادیه شرکت سواری کرایه ‌ای و اتحادیه‌ مینی‌ بوسها در زمینه ساماندهی سیستم حمل و نقل روستایی استان تفاهمنامه ‌ای منعقد شده، افزود: در صورت مشارکت مسئولان و عدم بروز مشکل مفاد آن طی سال آینده اجرایی می‌شود.

بابک طالبی بیان داشت: در این تفاهمنامه برای سال 90 ساماندهی حمل و نقل هشت روستا تعهد شده و این در حالی است که تاکنون راههای بیش از 70 روستا و همچنین ناوگانهای موجود در آنها از نظر کمی و کیفی بررسی شده است.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات سوخت به 14 هزار و 200 وسیله نقلیه در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: همچنین طرح نوسازی ناوگان عمومی به ویژه مینی ‌‌بوس در سال 90 با عمر بیش از 30 سال با ارائه تسهیلات بانکی به میزان 200 میلیون ریال و مبلغ بلاعوض به میزان 110 میلیون ریال اجرا می شود.