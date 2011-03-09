متن نقشه جامع علمی کشور منتشر شد/ جدول عناوین 5 فصل نقشه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به هنگام ابلاغ نقشه جامع علمی کشور اقدام به ابلاغ نظام اجرا، نظارت و ارزیابی و به روز رسانی نقشه جامع علمی کشور نیز کرده است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه جامع علمی کشور را به مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
عناوین فصل های مختلف نقشه جامع علمی کشور در جدولی ارائه شده و متن کامل نقشه جامع علمی کشور در پایگاه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشانی www.iranculture.org در دسترس است.
|فصل
|عناوین سرفصل ها
|فصل اول
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ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور
|فصل دوم
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وضع مطلوب علم و فناوری
|فصل سوم
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اولویت های علم و فناوری کشور
|فصل چهارم
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راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور
|فصل پنجم
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چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری
به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور طی 16 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از 21 اردیبهشت ماه 89 تا 14 دی ماه 89 به تناوب برگزار شده به تصویب رسیده است.
نقشه جامع علمی کشور سه شنبه 17 اسفندماه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره ها و مسئولان علمی، فرهنگی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما رونمایی شد.
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