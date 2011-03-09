متن نقشه جامع علمی کشور منتشر شد/ جدول عناوین 5 فصل نقشه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به هنگام ابلاغ نقشه جامع علمی کشور اقدام به ابلاغ نظام اجرا، نظارت و ارزیابی و به روز رسانی نقشه جامع علمی کشور نیز کرده است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه جامع علمی کشور را به مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

عناوین فصل های مختلف نقشه جامع علمی کشور در جدولی ارائه شده و متن کامل نقشه جامع علمی کشور در پایگاه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشانی www.iranculture.org در دسترس است.

عناوین فصل های نقشه جامع علمی کشور فصل عناوین سرفصل ها فصل اول ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور

1- مبانی و ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور

2- ویژگی های اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری فصل دوم وضع مطلوب علم و فناوری

1- چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

2- اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور

3- اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

4- کمیته های مطلوب اهم شاخص های کلان علم و فناوری کشور فصل سوم اولویت های علم و فناوری کشور

1- اهداف اولویت بندی و رویکرد پشتیبانی از اولویت ها

2- اولویت های علم و فناوری کشور فصل چهارم راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور

1- راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور

2- راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور فصل پنجم چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری

1- تقسیم کار ملی در نظام علم و فناوری

2- نظام اجرا، نظارت ارزیابی و به روز رسانی نقشه جامع علمی کشور

به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور طی 16 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از 21 اردیبهشت ماه 89 تا 14 دی ماه 89 به تناوب برگزار شده به تصویب رسیده است.

نقشه جامع علمی کشور سه شنبه 17 اسفندماه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره ها و مسئولان علمی، فرهنگی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما رونمایی شد.