به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین در حالی که استالون به موتور محرک ساخت فیلم "بی‌مصرف‌ها" بدل شده بود، به نظر می‌رسد این بار تنها به بازی در "بی‌مصرف‌ها 2" اکتفا کند.



استالون این روزها با همکاری استودیوی میلنیوم فیلمز مشغول تدارک مرحله پیش‌تولید قسمت دوم "بی‌مصرف‌ها" است و در حال حاضر به دنبال گزینه‌ای مناسب برای کارگردانی این فیلم است. استالون در نگارش فیلمنامه قسمت اول هم دستی داشت ولی به نظر می‌رسد این بار خود را از نگارش متن کنار کشیده و فیلمنامه را به دست دیوید آگوستو و کن کافمن سپرده است.



استودیوی میلنیوم فیلمز هنوز واکنشی رسمی در این زمینه نشان نداده است. گفته می‌شود آرنولد شوارتزنگر بازیگر کهنه‌کار اکشن و فرماندار کنونی کالیفرنیا که پس از مدت‌ها در فیلم "بی‌مصرف‌ها" نقشی کوتاه بازی کرده، در این فیلم نقش طولانی‌تری را بر عهده خواهد گرفت.



خود شوارتزنگر هم اعلام کرد با کناره‌گیری از فرمانداری کالیفرنیا آماده بازگشت به سینما و ادامه حرفه بازیگری است.