ظرفیت پردازش روزانه زباله تهران به 7 هزار تن می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض با اشاره به وضعیت پردازش زباله شهر تهران گفت: روزانه 4 هزار و 500 تن زباله در شهر تهران پردازش می شود و قرار است 6 خط پردازش زباله نیز در مجموعه آراد کوه به فعالیت بپردازد تا زباله شهر تهران به طور کامل پردازش شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک خط 500 تنی به طور آزمایشی در آراد کوه به پردازش زباله می پردازد و به طور کلی 5 خط 500 تنی تا پایان فروردین ماه در مجموعه آراد کوه کار پردازش زباله شهر تهران را به انجام می رسانند.

فیاض افزود:هم اکنون علاوه بر راه اندازی یکی از خطوط پردازش به طور آزمایشی در آرادکوه دو خط دیگر نیز در مرحله نصب و تجهیز قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه قرار است 6 خط پردازش زباله در مجموعه آراد کوه نصب شود، تا کار پردازش زباله شهر تهران به طور کامل صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توافقاتی که با پیمانکار صورت گرفته 5 خط 500 تنی برای پردازش زباله تا پایان فروردین ماه سال آینده راه اندازی می شود.

