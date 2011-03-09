سئوال از رئیس جمهور را در دستور کار مجلس قرار می دهیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با انتقاد از ترویج مکتب ایرانی به جای اسلامی در کشور توسط دوم مقام عالیرتبه، به رئیس جمهور هشدار داد: اگر همچنان به ترویج تز ایرانی پافشاری کنند و به مسئله حجاب و عفاف بی توجهی کنند ضمن حمایت از خدمات دولت سئوال از رئیس جمهور را که به خاطر اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به تعویق انداختیم در دستور کارمجلس قرار خواهیم داد.

در ادامه علی مطهری به موارد دیگری مبنی بر توضیحات خود و دلایل خود مبنی بر اینکه تز مکتب ایرانی به جای اسلامی توسط دو مقام عالیرتبه کشور پیگیری می شود پرداخت.

متن کامل خبر متعاقبا منتشر می شود.