به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، فلیکس ماگات، مربی تیم فوتبال شالکه در پایان دومین فصل حضور خود در این باشگاه ثروتمند آلمانی از جمع آبی پوشان جدا خواهد شد.

در حالیکه جدایی لوییس فن گال از بایرن مونیخ مهمترین خبر نشریات آلمانی است دیشب فاش شد که فلیکس ماگات نیز اوضاع مشابهی با سرمربی بایرن دارد و بعد از ناکامی در بوندس‌لیگا مسئولان این باشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که همکاری دو طرفه را به پایان برسانند. به نظر می‌رسد مهمتر از هر چیزی خریدهای ناموفق وی در فصل نقل و انتقالات روی این تصمیم موثر بوده است.

ماگات با شالکه در بوندس‌لیگا نتایج خوبی نگرفته اما با شکست بایرن مونیخ به فینال جام حذفی رسیده و در لیگ قهرمانان نیز امشب در مرحله یک هشتم نهایی مقابل والنسیا قرار خواهد گرفت در حالیکه شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد دارد.

این تیم در بازی رفت مقابل والنسیا به نتیجه تساوی یک بریک دست یافته و برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان یک گام از حریف اسپانیایی جلوتر است.