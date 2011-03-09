  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

ماگات در انتهای فصل از تیم فوتبال شالکه جدا می‌شود

ماگات در انتهای فصل از تیم فوتبال شالکه جدا می‌شود

سرنوشت لوییس فن گال هلندی برای فیلیکس ماگات نیز تکرار شد و مسئولان باشگاه شالکه تصمیم دارند در انتهای فصل جاری با این مربی نامدار آلمانی قطع همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، فلیکس ماگات، مربی تیم فوتبال شالکه در پایان دومین فصل حضور خود در این باشگاه ثروتمند آلمانی از جمع آبی پوشان جدا خواهد شد.

در حالیکه جدایی لوییس فن گال از بایرن مونیخ مهمترین خبر نشریات آلمانی است دیشب فاش شد که فلیکس ماگات نیز اوضاع مشابهی با سرمربی بایرن دارد و بعد از ناکامی در بوندس‌لیگا مسئولان این باشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که همکاری دو طرفه را به پایان برسانند. به نظر می‌رسد مهمتر از هر چیزی خریدهای ناموفق وی در فصل نقل و انتقالات روی این تصمیم موثر بوده است.

ماگات با شالکه در بوندس‌لیگا نتایج خوبی نگرفته اما با شکست بایرن مونیخ به فینال جام حذفی رسیده و در لیگ قهرمانان نیز امشب در مرحله یک هشتم نهایی مقابل والنسیا قرار خواهد گرفت در حالیکه شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد دارد.

این تیم در بازی رفت مقابل والنسیا به نتیجه تساوی یک بریک دست یافته و برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان یک گام از حریف اسپانیایی جلوتر است.

کد مطلب 1270625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها