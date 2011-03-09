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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

گازرسانی به بدره 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

گازرسانی به بدره 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دره شهر گفت: پروژه گازرسانی به بخش بدره 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اکنون کار لوله گذاری بیش از 10 کیلومتر از این پروژه به اتمام رسیده است.

 وی بیان داشت: بر اساس پیش بینی های به عمل آمده در سال آینده کار لوله گذاری بیش از 16 کیلومتر دیگر این طرح به اتمام خواهد رسید.

کرمی میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: امیدواریم با اجرای به موقع این پروژه مردم بخش بدره هرچه سریعتر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

وی یادآور شد: مشعل گاز در شهرستان دره شهر دهه فجر امسال روشن شده است.


 

کد مطلب 1270628

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