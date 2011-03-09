به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسفندیار رحیم‌مشایی در دیدار سفیر جدید چین با اشاره به اینکه ایران و چین از روابط مثبت و سازنده تاریخی برخوردار هستند، گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در دو کشور برای گسترش روابط همه‌جانبه نیازمند مراقبت طرفین از حسن روابط در عرصه‌های دوجانبه و بین‌المللی است.



مشاور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد، به جایگاه مهم ایران در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: دو کشور با آگاهی از موقعیت تعیین‌کننده خود در شرایط حاضر و آینده جهان می‌توانند همکاری‌های سازنده‌ای به نفع ملت‌های مستقل داشته باشند.



رحیم‌مشایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشور چین را نه به عنوان یک دوست بلکه متحد درازمدت خود تلقی کرده و استفاده از همه فرصت‌ها برای ارتقاء و رشد جدی در روند همکاری‌ها را به نفع دو ملت می‌داند.



سفیر جدید چین در ایران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه دولت چین علاقه زیادی به گسترش و تقویت روابط با ایران دارد، گفت: دولت چین هم از لحاظ استراتژیک و هم به لحاظ درازمدت به دنبال گسترش هرچه بیشتر روابط خود با ایران در زمینه‌های مختلف است.



وی همچنین با اشاره به استقبال مردم چین از دکتر احمدی‌نژاد در جریان حضور ایشان در نمایشگاه اکسپو شانگهای تصریح کرد: مردم چین دکتر احمدی‌نژاد را به نماد مبارزه با ظلم و ستمگری می‌شناسند و به همین خاطر ایشان نه تنها رییس‌جمهور محبوب برای ملت ایران بلکه در بین تمامی ملت‌ها به ویژه ملت چین محبوب هستند.