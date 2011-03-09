مسابقات کشتی دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در ابتدای این مسابقات که پیش از ظهر چهارشنبه شروع شد، طی مراسم ویژه ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم " محمد جواد سوخته سرایی" ، قهرمان کشتی فرنگی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88، با حضور هیئت رئیسه از پدر این ورزشکار با اهدای لوح یادبودی تجلیل شد.

در بخشی از این لوح یادبود آمده است: امروز که فرزندان این سرزمین با خودباوری، تلاش و همتی مضاعف توانسته اند راه پر فراز و نشیب رسیدن به قله های رفیع افتخار را همچون گذشته ادامه دهند و بار دیگر جهانیان را در برابر عظمت جنبش اصیل دانشجویی به اعتراف وادارند، خاطره جوانان برومندی که به آسمان پر کشیدند و با یاد خویش اراده ای مصمم را تجلی کردند، هرگز فراموش نخواهد شد.

خبر اندوهناک درگذشت قهرمان کشتی فرنگی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی، دل جامعه دانشگاهی را به درد آورد.

بی شک سوخته سرایی نه تنها یک قهرمان که پهلوان عرصه کشتی امروز و فردای این سرزمین بود که با غیرت، پایمردی و تلاشی مجدانه توانست اقتدار، عظمت، افتخار و سربلندی ایران اسلامی را در تاریخ اندیشه ها، آرمان ها، عشق ها و جوانمردی ها ثبت و ضبط کند.

مرحوم محمد جواد سوخته سرایی دانشجوی اسبق مکانیک خودرو آموزشکده سمای علی آبادکتول امسال بر اثر سکته قلبی به دیار باقی شتافت.