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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

در جلسه علنی صبح امروز:

مجلس از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع شد

مجلس از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به سئوال علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق قانع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس موضوع سئوال علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق مبنی بر اینکه دلایل رشد منفی در بخش کشاورزی و مشکلات ناشی از خشکسالی برای این بخش، از وزیر جهاد کشاورزی محمد رضا خلیلیان مطرح شد و وزیر نیز با حضور در صحن علنی مجلس به سئوال این نماینده پاسخ داد و مجلس از سئوال وزیر قانع شد.

به گزارش خبرنگارمهر پس از ارائه توضیحات وزیر جهاد کشاورزی و ارائه گزارش عملکردی از فعالیتهای این وزارتخانه برای کاهش رشد منفی در بخش کشاورزی و کاهش تبعات و مشکلات ناشی از خشکسالی علی اکبر اولیا نماینده سئوال کننده از وزیر خواست تا برنامه های خود در این باره را به صورت خلاصه به مجلس ارائه دهند و تقبل کنند که مشکلات بخش های کشاورزی و دامداری کشور را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، پس از اینکه خلیلیان این موارد را پذیرفت اولیا نیز از پاسخ وزیر به سئوال خود قانع شد.

کد مطلب 1270631

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