مجلس از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس موضوع سئوال علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق مبنی بر اینکه دلایل رشد منفی در بخش کشاورزی و مشکلات ناشی از خشکسالی برای این بخش، از وزیر جهاد کشاورزی محمد رضا خلیلیان مطرح شد و وزیر نیز با حضور در صحن علنی مجلس به سئوال این نماینده پاسخ داد و مجلس از سئوال وزیر قانع شد.

به گزارش خبرنگارمهر پس از ارائه توضیحات وزیر جهاد کشاورزی و ارائه گزارش عملکردی از فعالیتهای این وزارتخانه برای کاهش رشد منفی در بخش کشاورزی و کاهش تبعات و مشکلات ناشی از خشکسالی علی اکبر اولیا نماینده سئوال کننده از وزیر خواست تا برنامه های خود در این باره را به صورت خلاصه به مجلس ارائه دهند و تقبل کنند که مشکلات بخش های کشاورزی و دامداری کشور را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، پس از اینکه خلیلیان این موارد را پذیرفت اولیا نیز از پاسخ وزیر به سئوال خود قانع شد.