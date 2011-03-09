بودجه 105 میلیارد تومانی برای رشد سینما کافی نیست

جمال شورجه درباره بودجه پیشنهادی دولت در بخش سینما به خبرنگار مهر گفت: رقم فعلی نسبت به بودجه سال 89 رشد داشته است، در سال 89 رقم بودجه سینما 70 میلیارد تومان بود اما در سال 90 این رقم به 105 میلیارد تومان رسیده است. با وجود افزایش قابل توجه اما سینمای ایران ارقامی بیشتر برای تقویت زیرساخت‌هایش نیاز دارد.

این تهیه‌کننده سینما ادامه داد: باید از طریق نهادها و سازمان‌های مختلف سرمایه‌گذاری در سینمای ایران را افزایش دهیم، با وجودی که در زمینه تولید رشد محسوسی را شاهدیم، نیازمندیم که در بحث سالن‌سازی و بالابردن ظرفیت‌های اکران هم تلاش کنیم. مشکل سینمای ایران اکران است و با این تعداد سالن نمی‌توان امید داشت مخاطب بیشتری جذب سینما شوند.

این کارگردان افزود: در شورای عالی سینما که اواخر اسفندماه آخرین جلسه خود را با آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری محترم خواهد داشت، درباره تامین اعتبارات و بودجه‌های ویژه برای سینما برنامه‌ریزی می‌کنیم و امیدوارم بتوانیم راهکارهای قانونی برای این موضوع پیدا کنیم.

شورجه گفت: حمایت از سینمای ملی و فاخر که در یکی دو سال اخیر جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود می‌تواند یکی از مهمترین برنامه‌های معاونت سینمایی و شورای عالی سینما در سال 90 باشد. با توجه به فیلم‌های متنوعی که در جشنواره بیست و نهم داشتیم می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست مخاطبان بالایی را در سال 90 به سینماها بیاوریم.

کارگردان فیلم سینمایی "سی و سه روز" ادامه داد: افزایش تعداد سالن‌های سینما برنامه‌ای جدی و بلندمدت است، اما یکی از راهکارها برای حل مشکلات سینمای ایران این است که از سالن‌هایی که در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف وجود دارد استفاه کنیم. احیای سالن‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها می‌تواند ظرفیت اکران را با هزینه کمتر بالا ببرد.

عضو شورای عالی سینما گفت: افزایش بودجه سینمای ایران می‌تواند هزینه‌های جاری را تامین کند و با تزریق مبالغ بیشتر و بودجه‌های اضافی چرخ سینمای ایران در بخش‌های مختلف با برنامه‌ریزی اصولی سریع‌تر می‌چرخد، سینمای ایران در سال 89 در بعد داخلی و بین‌المللی موفق بود و باید در سال 90 از این قابلیت‌ها استفاده کرد.