6000 میلیارد ریال برای عمران شهری تبریز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین شامگاه سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حجم ریالی بودجه مصوب شهرداری برای سال 90 افزود: با افزایش 10 درصدی لایحه بودجه از سوی شورای محترم ، این لایحه نهایتا به 12 هزار و 330 میلیارد ریال افزایش یافت.

نوین در تشریح جزئیات لایحه بودجه مصوب شهرداری برای سال 90 گفت: از این مبلغ پنج هزار میلیارد ریال جهت صدور اوراق مشارکت برای احیای بافت های فرسوده شهری و توسعه حمل و نقل عمومی ، 945 میلیارد ریال برای پروژه های مشارکتی بخش خصوصی و مابقی برای هزینه های جاری و عمران شهری است.

وی گفت: لایحه بودجه سال 90 شهرداری تبریز برای اداره و توسعه و عمران شهری با افزایش هزار و 150 میلیارد ریالی نسبت به بودجه پیشنهادی شهرداری ، پس از یک ماه بحث و بررسی در صحن شورای اسلامی شهر به تصویب اعضای این شورا رسید.

نوین افزود: لایحه پیشنهادی و تقدیمی شهرداری به شورای اسلامی شهر 11 هزار و 190 میلیارد ریال بود که اعضای شورای اسلامی شهر پس از یک ماه بررسی ، لایحه مذکور را با 10 درصد افزایش ردیف ها و منابع بودجه ای به تصویب رساندند.

نوین در عین حال با اشاره به محل تحقق افزایش هزار و 150میلیارد ریالی افزایش بودجه سال 90 خاطرنشان کرد: این مبلغ از محل درآمدهای مربوط به فروش غیرنقدی و تهاترهای شهرداری و مابقی در قالب فروش اوراق مشارکت و کدهای ده گانه شهرداری تبریز قابل وصول خواهد بود.

نوین ابراز امیدواری کرد پس از تأئید و ابلاغ بودجه از سوی فرمانداری تا پایان سال جاری، شهرداری تبریز بتواند نسبت به اجرایی کردن به موقع و سریع طرح ها و پروژه های سال 90 اقدام کند.

اختصاص 5 میلیارد ریال برای نوسازی بخش ناوگان شهری تبریز

همچنین سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از اختصاص پنج میلیارد ریال از بودجه سال 90 جهت نوسازی بخش ناوگان شهری تبریز خبر داد.

جعفر مدبر اظهار داشت: بحث نوسازی بافت های فرسوده، اصلاح حاشیه نشینی، جذب نقدینگی از حوزه حمل و نقل شهری و نوسازی ناوگان شهری از اولویت های بودجه سال 90 شهرداری تبریز محسوب می شوند

تخصیص 350 میلیارد ریال برای مرمت بافت های فرسوده تبریز

مدبر با اشاره به مرمت بافت های فرسوده خاطرنشان کرد: مبلغ 350 میلیارد ریال از بودجه سال 90 در این بخش تخصیص خواهد یافت.

وی اولویت پروزه های عمرانی تبریز را در بخش بافت های فرسوده خوانده و گفت: ساماندهی کوچه میار میار، راسته کوچه، درب گجیل و چوخورلار از اولویت های شهرداری است که باید هر چه سریع تر اقداماتی جهت بازسازی آنها انجام گیرد.

مدبر همچنین بازسازی و ترمیم بافت های فرسوده شمال شهر تبریز را از مهم ترین بخش های اولویت بندی شده در بودجه سال 90 خواند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: ده ها طرح تملک، بازگشایی خیابان های مسدود در سطح تبریز نیز وجود دارد که در بودجه سال 90 در نظر گرفته شده اند.

تبریز 90 سبزتر از همیشه می شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر گسترش فضای سبز این شهر گفت: بحث رسیدگی به فضای سبز تبریز نیز از مهم ترین اولویت های شهرداری در بودجه سال 90 است.

مدبر خاطر نشان کرد: پارک طبیعت عون بن علی، فاز دوم پارک ائل گلی و پارک کوهستانی دو هزار هکتاری بهشت عدن از اولویت های فضای سبز تبریز هستند که باید با تلاش هر چه بیشتر جهت تکمیل آن ها اقداماتی در نظر گرفت.

وی همچنین از سرمایه گذاری ویزه جهت نوسازی و تجهیز پارک های شهری و محلی سطح تبریز خبر داد.

مشارکت بخش خصوصی در بودجه سال 90

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: سال 90 علاوه بر بودجه اختصاصی شهرداری، در آمدی نیز ناشی از فروش اوراق مشارکت و جذب سرمایه از بخش خصوصی سهم این بودجه خواهد شد.

مدبر افزود: باید بتوانیم از طریق مشارکت بخش خصوصی استفاده گسترده ای کرده و نهایت امکانات را برای شرکت کنندگان در این بخش فراهم سازیم.

وی خاطرنشان کرد: باید از طریق اوراق مشارکت و بخش خصوصی وابستگی مالی خود را از جهت تامین درآمد از سوی عوارض مردمی کاهش دهیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به کسری بودجه سال جاری اظهار داشت: بودجه سال 89 تا دی ماه محقق شد که ادامه آن از طریق فروش اوراق مشارکت محقق شد و از طریق آن سرمایه ها بودجه را افزایش دادیم.