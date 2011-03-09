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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

رحیم مشایی:

تهران برای تقویت همکاری‌ها با سوییس محدودیتی قائل نیست

تهران برای تقویت همکاری‌ها با سوییس محدودیتی قائل نیست

مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه افزایش روابط ایران و سوییس به نفع دو ملت و منطقه است گفت: تهران برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه با سوییس محدودیتی قائل نیست و از آن استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسفندیار رحیم مشایی در دیدار سفیر سوییس خاطرنشان کرد: گسترش مناسبات و همکاری‌های ایران و سوییس در زمینه های اقتصادی و سیاسی می تواند به نفع دو ملت و منطقه باشد.

لیویالوی آگوستی سفیر سوئیس نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های سازنده و مفید ایران و سوییس در موضوعات مهم بین المللی و روابط دوجانبه اظهار داشت: سوئیس به دنبال تحکیم و ایجاد روابط گسترده با جمهوری اسلامی ایران است.

 
 
کد مطلب 1270635

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