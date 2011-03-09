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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

همایش ملی "توسعه پایدار شهری" در دانشگاه گیلان برگزار شد

همایش ملی "توسعه پایدار شهری" در دانشگاه گیلان برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: نخستین همایش ملی "توسعه پایدار شهری" صبح چهارشنبه با حضور محققان و اساتید برجسته جغرافیای کشور در دانشگاه گیلان برگزار شد.

دبیر علمی این همایش در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با هدف تجزیه و تحلیل فرصتها و چالشهای موجود در ارتباط با توسعه پایدارشهری و ارائه راهکاری لازم و بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی و تجربیات اجرایی و همینطور گردهمایی اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان امور شهری برای تبادل اطلاعات و دیدگاه ای برگزار شده است.

اصغر شکرگزار اظهارداشت: موضوعات محیطی، اقتصادی، توسعه پایدار و طرحهای شهری، سیاست های ملی و منطقه ای و توسعه پایدار شهری و شاخص ها و موانع توسعه پایدار شهری از محورهای این همایش است.

دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار شهری ادامه داد: 180 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از این تعداد 35 مقاله بصورت ارائه شفاهی و چاپ و 37 مقاله نیزفقط بصورت چاپ پذیرفته شده است. 
 

کد مطلب 1270636

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