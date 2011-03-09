همایش ملی "توسعه پایدار شهری" در دانشگاه گیلان برگزار شد

دبیر علمی این همایش در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با هدف تجزیه و تحلیل فرصتها و چالشهای موجود در ارتباط با توسعه پایدارشهری و ارائه راهکاری لازم و بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی و تجربیات اجرایی و همینطور گردهمایی اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان امور شهری برای تبادل اطلاعات و دیدگاه ای برگزار شده است.

اصغر شکرگزار اظهارداشت: موضوعات محیطی، اقتصادی، توسعه پایدار و طرحهای شهری، سیاست های ملی و منطقه ای و توسعه پایدار شهری و شاخص ها و موانع توسعه پایدار شهری از محورهای این همایش است.

دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار شهری ادامه داد: 180 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از این تعداد 35 مقاله بصورت ارائه شفاهی و چاپ و 37 مقاله نیزفقط بصورت چاپ پذیرفته شده است.

