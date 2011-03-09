به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان "دنیا در آغوش من است" نوشته میثم نبی روز یکشنبه 22 اسفند با حضور فرحناز علیزاده، احسان عباسلو و نویسنده کتاب در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

"دنیا در آغوش من است" شامل 7 داستان کوتاه است که با 88 صفحه‌ و شمارگان 1100 نسخه به قیمت 2هزار و 500 تومان توسط نشر افکار به چاپ رسیده است.

این کتاب نخستین اثر میثم نبی است که به گفته نویسنده بیشتر روابط انسانی در عصر مدرن در آن مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است تا داستان‌هایش بازتابی از جامعه امروزی ایران باشد.

"دنیا در آغوش من است" روز یکشنبه 22 اسفند از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.