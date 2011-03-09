شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده و از غلظت آلاینده های مونواکسیدکربن و ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون کاسته شده است.

بنابراین گزارش، مرکز هماهنگی اطلاع رسانی به استناد گزارشهای هواشناسی وضعیت آسمان تهران را نیمه ابری و ابری و گاهی بارش باران پیش بینی کرد.

اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شرایط ناسالم باعث افزایش و تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد جامعه می‌شود.

در این شرایط توصیه می‌شود که افراد مبتلا به بیماری قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در شرایط باز خودداری کرده و بقیه افراد فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.