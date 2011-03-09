آخرین وضعیت پروژه تالیا/ کل پروژه تالیا متعلق به شرکت مخابرات است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران برای احیای دوباره شبکه سیمکارتهای اعتباری تالیا که چند سالی است بدون توسعه باقی مانده درصدد است طی موافقتنامه ای با مجتمع صنعتی رفسنجان 51 درصد سهم این شرکت را خریداری کند. براین اساس چندی پیش مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از ارزشگذاری این پروژه و ارائه نظرنهایی گروه کارشناسی قیمتگذاری پروژه تالیا به مهر خبر داد.

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شبکه اعتباری تالیا که از سال 84 به عنوان پیمانکار مخابرات قرار بود سیمکارتهای اعتباری در کل کشور واگذار کند اظهار داشت: تمامی تلاشمان این است که به این پروژه سر و سامان بدهیم.

وی با بیان اینکه کل پروژه تالیا متعلق به شرکت مخابرات ایران است و شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان پیمانکار پروژه تالیا است اضافه کرد: پیشنهاداتی از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان برای ساماندهی وضعیت شبکه تالیا به شرکت مخابرات ایران ارائه شده که این پیشنهادات مراحل بررسی را طی می کند.

فیضی با اظهار امیدواری از اینکه زودتر تکلیف این پروژه مشخص شود گفت: درصدد استفاده از ظرفیت های بلااستفاده شبکه تالیا در شرکت مخابرات ایران هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص انحلال پروژه تالیا به مهر گفت: تالیا پیمانکار شرکت مخابرات ایران است و باز هم پیمانکار ما باقی خواهد ماند.

واگذاری 6 میلیون سیم کارت از طریق شبکه تالیا



به گزارش مهر، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران چندی پیش درباره آخرین وضعیت سیم کارتهای اعتباری تالیا در کشور با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر تنها 200 هزار مشترک فعال دارد گفت: پروژه تالیا به ضرر مخابرات است و این شرکت در سال 88 حدود 27 میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده است.



سید مصطفی سیدهاشمی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران پیشنهاد داده که مجتمع صنعتی رفسنجان در جهت کاهش دارایی و سرمایه اش از پروژه تالیا اقدام کند خاطرنشان کرد: تالیا تاکنون 710 سایت BTS در کشور نصب کرده که بدون استفاده مانده است براین اساس به دنبال واگذاری 6 میلیون سیمکارت از شبکه تالیا هستیم و این اپراتور را با 6 میلیون مشترک بار دیگر احیا خواهیم کرد.

سال 88 نیز پیمانکار پروژه تالیا با چندین سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این شرکت وارد مذاکره شده بود که هیچ یک از این سرمایه گذاران شرایط این پروژه را نپذیرفته اند چرا که شرایط قرارداد این پروژه برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی نداشت.

شبکه مستقل سیمکارت های اعتباری تالیا از سال 84 به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران کار خود را آغاز کرد و قرار بود واگذاری سیمکارت های اعتباری شرکت مخابرات ایران را عهده دار شود اما به دلیل برخی عوامل، این پروژه به نوعی با شکست مواجه شد و شرکت ارتباطات سیار خود به عرضه سیمکارت های اعتباری اقدام کرد.