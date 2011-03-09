به گزارش خبرنگار ، موسی سوری در جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت دو سال از افتتاح رسمی پالایشگاه‌های گازی فاز 9 و 10 پارس جنوبی درباره زمان آغاز تولید گاز از چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک، گفت: در حال حاضر بخشی از چاههای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در حال تولید است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تمامی چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک گازی باید تا اردیبهشت ماه سال آینده در مدار بهره برداری قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر برای راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی دو وضعیت تولید زودهنگام و بهره برداری کامل وجود دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 6 ماه پس از آغاز تولید زودهنگام گاز فازهای پارس جنوبی 6 ماه بعد به صورت کامل در مدار بهره برداری قرار می گیرند، اظهار داشت: روند گذشته برای ساخت و توسعه پارس جنوبی را نباید ملاک عملکرد آینده وزارت نفت قرار داد.

به گزارش مهر، بهره برداری از طرح توسعه فاز 9 و 10 میدان پارس جنوبی 23 اسفند ماه سال 1387 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مورد افتتاح رسمی قرار گرفته بود.

پیش بینی می شود با بهره برداری از پالایشگاههای خشکی و چاههای دریایی در مجموع روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز از این دو فاز مشترک استخراج شود که تاکنون راه اندازی 70 درصد چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی به طور کامل عملیاتی نشده است.

وی با اعلام اینکه برای توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی ابتدا تولید زودهنگام 35 ماه و سپس بهره برداری کامل در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: با وجود آنکه قراردادهای فازهای باقیمانده به ارزش 26 میلیارد دلار امضا شده است اما برای تکمیل این طرحهای مشترک گازی به 48 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است.

سوری با تاکید بر اینکه در مجموع برای تکمیل طرحهای توسعه ای فازهای پارس جنوبی به 60 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است"، بیان کرد: هم اکنون بخش عمده کالا و تجهیزات مورد نیاز فازهای پارس جنوبی تامین شده است.

تاخیر در توسعه بزرگترین فاز میدان پارس جنوبی

وی با اشاره به تاخیر در توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز میدان مشترک پارس جنوبی، اعلام کرد: هم اکنون میزان پیشرفت بخش خشکی این پروژه به 26 درصد و در بخش فراساحلی به 70 درصد رسیده است.

مدیر عامل شرکت نفت گاز پارس با تاکید بر اینکه در حال حاضر توسعه این فاز پارس جنوبی از برنامه زمان بندی عقب افتاده است، تبیین کرد: بر اساس برنامه از پیش تعیین شده قرار بود این فاز در شهریور سال 1391 به بهره‌برداری برسد.

سوری با بیان اینکه تلاش می شود تولید زودهنگام گاز از فاز 12 پارس جنوبی تا اسفند ماه سال اینده آغاز شود، بیان کرد: هم اکنون برنامه ساخت این فاز در بخش ساحلی و دریا به صورت روزانه دنبال می شود.

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه 78 میلیون مترمکعب گاز برای تزریق به خط لوله ششم سراسری و تحویل بخشی از آن به پروژه ایران ال ان جی و تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد است.

گاز فاز 12 به سایر فازهای پارس جنوبی منتقل می شود

این مقام مسئول همچنین از برنامه ریزی برای ساخت خط لوله 32 اینچی به طول یکصد کیلومتری میان همه پالایشگاه های گازی منطقه عسلویه، با هدف افزایش انعطاف و پایداری تولید گاز خبر داد و افزود: در حال حاضر به دلیل متصل نبودن فازهای این میدان به یکدیگر، هیچ گونه انعطاف پذیری در زمینه تولید وجود ندارد.

وی هدف از ساخت این خط لوله را ایجاد انعطاف و پایداری بیشتر برای تولید گاز از میدان پارس جنوبی اعلام کرد و گفت: هر گاه یکی از پالایشگاه های گاز در منطقه عسلویه به دلیل مشکل فنی از مدار تولید خارج شود، گاز این پالایشگاه به پالایشگاه مجاور یا برای تزریق به میدان های نفتی منتقل خواهد شد.

