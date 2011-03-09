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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

رضا حسینی:

73 درصد جمعیت آذربایجان شرقی مشمول طرح سهام عدالت هستند

73 درصد جمعیت آذربایجان شرقی مشمول طرح سهام عدالت هستند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اظهار داشت: با اضافه شدن کارگران ساختمانی به مشمولان دریافت سود سهام عدالت، بیش از 73 درصد جمعیت استان در این طرح قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی شامگاه روز سه شنبه ‌در جلسه بررسی وضعیت پرداخت سود سهام عدالت در آذربایجان شرقی، از موفقیت نسبی پرداخت سود سهام عدالت در آذربایجان شرقی خبر داد گفت: آذربایجان شرقی بالاتر از شش دهکی که در قانون تصویب شده ثبت‌نام سهام عدالت کرده است.

وی با بیان این مطلب اضافه کرد: ‌.5 درصد ثبت‌نام گروه‌های عمومی کشور در طرح دریافت سود سهام عدالت در استان آذربایجان شرقی انجام شده است که رتبه اول کشوری در توزیع سهام عدالت محسوب می شود.

حسینی خاطر نشان شد: بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر در آذربایجان شرقی برای دریافت سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند که شش دهک اقشار کم‌درآمد را شامل می‌شود.

وی افزود: 67 درصد جمعیت آذربایجان شرقی جزو مشمولان قطعی دریافت‌کنندگان سهام عدالت شناخته شده‌اند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دریافت‌کنندگان سهام عدالت در چند مرحله شناسایی شده‌اند تصریح کرد: گروه‌های دیگر از قبیل کارگران ساختمانی نیز به این گروه‌ها اضافه می‌شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: سود مرحله اول نهادهای حمایتی در سال 86 پرداخت شده است که 230 هزار نفر سود خود را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در سال 87 نیز سود سهام عدالت پرداخت شد ولی بخشی از سهامداران برای دریافت سود خود مراجعه نکردند.

رضا حسینی یادآور شد: پرداخت سود سهام عدالت برای افراد زیرپوشش نهادهای حمایتی در اولویت بوده و در طی دو مرحله به آنان سود سهام عدالت پرداخت شده است.

کد مطلب 1270645

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