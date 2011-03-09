به گزارش خبرگزاری مهر، "ادن سواژنکو" دختربچه اتیسمی 4 ساله ای است که با کمک یک روبات فرا گرفته است نسبت به دیگران از خود واکنش نشان داده و دیگران را در آغوش بگیرد. بازی کردن با این روبات توانسته است موارد بسیاری را در زمینه احساسات و تماسهای فیزیکی به این دختر بچه بیاموزد.

"ادن" در پیش دبستانی ویژه کودکان اتیسمی نام نویسی کرده است، جایی که مربیان مدرسه هفته ای یک بار روباتی کودک نما را به مدرسه می آورند تا کودکان با وی بازی کنند. این کودکان که با درجات متفاوتی به این بیماری دچارند، برای 10 دقیقه و در کنار دانشمندی که کنترل از راه دور روبات را به عهده دارد، با روبات بازی می کنند.

این روبات کاسپر نام دارد، و به گونه ای برنامه ریزی شده تا بتواند بخندد، اخم کند، لبخند بزند، چشمک بزند و دست تکان دهد. روبات موهای تیره ای داشته و کلاه بیسبالی به سر دارد. کاسپر توسط دانشمندان دانشگاه هرتفورد شایر ساخته شده است و دو هزار و 118 دلار قیمت دارد.

نسخه های متعددی از کاسپر وجود دارد، برای مثال یکی از انواع بسیار پیشرفته آن می تواند نینتندو بازی کند، کاسپر هنوز در مرحله آزمایشی به سر می برد و محققان امیدوارند بتوان روزی این روبات را با قیمت چند صد دلار به تولید انبوه برسانند.

به گفته "بن روبینز" کودکان اتیسمی به دلیل عدم توانایی در شناسایی حالتهای چهره افراد، نمی توانند به خوبی از خود واکنش نشان دهند و از این رو روباتها در آموزش دادن به این کودکان کاربردی ترند زیرا قابل پیش بینی تر بوده و به دلیل محدودیتهایی که در حالات چهره آنها وجود دارد، کودک در ترجمه این حالتها گیج نخواهد شد.

کاسپر توانایی های محدودی دارد، این روبات می تواند خود را معرفی کرده و از کودک بخواهد تا با هم بازی کنند. زمانی که پاها و پهلوهای کاسپر لمس شوند روبات می خندد، می تواند بازوهایش را بالا و پایین ببرد و یا صورت خود را با دستهایش پوشانده و گریه سر دهد. این رفتار به زمانی تعلق دارد که کودک ضربه سختی به کاسپر وارد کند.

بر اساس گزارش AP، کاسپر با کمک گرفتن از این توانایی ها می تواند به کودکان اتیسمی احساسات و زبان را بیاموزد. برای مثال زمانی که کاسپر در موقعیتی خاص می خندد، کودکان مفهوم خندیدن و دلیل آن را کشف خواهند کرد. محققان دانشگاه هرتفوردشایر امیدوارند بتوانند از این روبات برای کمک به کودکانی که به دیگر بیماری ها از قبیل سندروم داون مبتلا هستند، استفاده کنند.