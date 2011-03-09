به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی عصر امروز (سهشنبه) در هشتمین گردهمایی فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) که با شعار «بصیرت، سازندگی، صیانت، گامی برای آبادانی و پیشرفت همهجانبه کشور» برگزار شد، گفت: ملت ایران به وجود بابرکت و بابصیرت سپاه و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) که در امر ساخت و ساز کشور با اقدامات جهادی موجب ترقی و پیشرفت کشور میشوند، افتخار میکند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) همواره در کنار دولت سختکوش به موضوع آبادانی و سازندگی کشور پرداخته است، خاطرنشان کرد: دولت در هر مقطعی که قصد دارد کار بزرگ و ارزشمندی را با شتاب و ضربالاجل انجام دهد، به سراغ قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) میآید، چرا که دستاندرکاران این قرارگاه برای ساختن کشور از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند و با شتاب بالا اقدامات لازم را انجام میدهند.
رحیمی با اشاره به تحریم دشمنان علیه ملت ایران افزود: یکی از اقدامات پیشگیرانه که دولت در مقابله با تحریم دشمنان انجام داد، سرمایهگذاری و فعال ساختن تمام فازهای پارس جنوبی بود که در واقع مشتی بر چهره دشمنان و بدخواهان ملت ایران بود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اقدام دیگر دولت گسترش و توسعه بخش ترانزیت است که درآمدهای فراوانی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) نیز در این زمینه دولت را یاری کرده و مسیرها را برای یک جهش بزرگ در ترانزیت آماده نموده است.
وی با قدردانی از همه فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) اظهار امیدواری کرد دولت و قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) بتوانند گامهای بلندتری در جهت پیشرفت و خدمترسانی به ملت ایران بردارند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) نیز با اهدای لوح یادبود، از معاون اول رییسجمهور به دلیل تلاشهای صادقانه در مسیر پیشرفت و عزت نظام اسلامی قدردانی کرد.
در بخشی از این لوح یادبود آمده است:مراتب تشکر فرماندهان، مدیران، کارشناسان و آحاد کارکنان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) را از حمایتهای دولت محترم و تلاشهای بیوقفه جنابعالی در خدمت صادقانه به نظام اسلامی اعلام داشته، دوام توفیقات مستطاب عالی و دولت خدمتگزار را در ظل توجهات حضرت بقیهالله الاعظم(عج) تحت زعامت ولی امر مسلمین حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مدظله العالی) از خداوند بزرگ مسألت مینماییم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) برای نظام و کشور یک نعمت بهشمار میآید، اظهار داشت: قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) در واقع لشکر سازندگی، عمران و آبادانی و تحول و شجاعت است که پس از پایان دفاع مقدس، وارد میدان سازندگی شدند و تحولات بزرگی را در کشور ایجاد کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی عصر امروز (سهشنبه) در هشتمین گردهمایی فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) که با شعار «بصیرت، سازندگی، صیانت، گامی برای آبادانی و پیشرفت همهجانبه کشور» برگزار شد، گفت: ملت ایران به وجود بابرکت و بابصیرت سپاه و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) که در امر ساخت و ساز کشور با اقدامات جهادی موجب ترقی و پیشرفت کشور میشوند، افتخار میکند.
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