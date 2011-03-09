به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی عصر امروز (سه‌شنبه) در هشتمین گردهمایی فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) که با شعار «بصیرت، سازندگی، صیانت، گامی برای آبادانی و پیشرفت همه‌جانبه کشور» برگزار شد، گفت: ملت ایران به وجود بابرکت و بابصیرت سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) که در امر ساخت و ساز کشور با اقدامات جهادی موجب ترقی و پیشرفت کشور می‌شوند، افتخار می‌کند.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) همواره در کنار دولت سختکوش به موضوع آبادانی و سازندگی کشور پرداخته است، خاطرنشان کرد: دولت در هر مقطعی که قصد دارد کار بزرگ و ارزشمندی را با شتاب و ضرب‌الاجل انجام دهد، به سراغ قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) می‌آید، چرا که دست‌اندرکاران این قرارگاه برای ساختن کشور از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند و با شتاب بالا اقدامات لازم را انجام می‌دهند.



رحیمی با اشاره به تحریم دشمنان علیه ملت ایران افزود: یکی از اقدامات پیشگیرانه که دولت در مقابله با تحریم دشمنان انجام داد، سرمایه‌گذاری و فعال ساختن تمام فازهای پارس جنوبی بود که در واقع مشتی بر چهره دشمنان و بدخواهان ملت ایران بود.



معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اقدام دیگر دولت گسترش و توسعه بخش ترانزیت است که درآمدهای فراوانی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) نیز در این زمینه دولت را یاری کرده و مسیرها را برای یک جهش بزرگ در ترانزیت آماده نموده است.



وی با قدردانی از همه فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) اظهار امیدواری کرد دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) بتوانند گام‌های بلندتری در جهت پیشرفت و خدمت‌رسانی به ملت ایران بردارند.



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) نیز با اهدای لوح یادبود، از معاون اول رییس‌جمهور به دلیل تلاش‌های صادقانه در مسیر پیشرفت و عزت نظام اسلامی قدردانی کرد.



در بخشی از این لوح یادبود آمده است:مراتب تشکر فرماندهان، مدیران، کارشناسان و آحاد کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) را از حمایت‌های دولت محترم و تلاش‌های بی‌وقفه جنابعالی در خدمت صادقانه به نظام اسلامی اعلام داشته، دوام توفیقات مستطاب عالی و دولت خدمتگزار را در ظل توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) تحت زعامت ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی) از خداوند بزرگ مسألت می‌نماییم.