خلیلی دیدار با صنعت نفت آبادان را از دست داد/ پروین و 9 فینال مرگ و زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه علی پروین و کادرفنی استیل آذین روی محسن خلیلی حساب ویژهای باز کرده بود اما با وجود تلاش های کادر پزشکی این بازیکن بازی با صنعت نفت آبادان را از دست داد. وی دو دیدار گذشته تیمش در رقابتهای لیگ برتر را هم به دلیل مصدومیت از دست داده بود.
از سوی دیگر علی پروین رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین خطاب به بازیکنان این تیم گفت: " تازه اول راه هستیم و 9 فینال که حکم مرگ و زندگی را برای ما دارد، را پیش رو داریم. باید در این دیدارهای حساس و سرنوشتساز با تمام توان و تعصب برای استیل آذین بازی کنید."
وی با بیان اینکه دوست دارد همه نتایج این هفته به نفع این تیم رقم بخورد، خاطرنشان کرد: " باید در ادامه مسابقات لیگ با تمام قوا ما به میدان برویم تا با کسب امتیازهای لازم از انتهای جدول فرار کنیم."
پروین درباره بازی با نفت گفت: "نفت همیشه فوتبال خوبی را بازی میکند اما آنها هم دچار مشکلاتی شدند. البته ما با تمام قدرت به آبادان میرویم تا با کسب نتیجهای خوب، باز هم در جدول لیگ سیر صعود داشته باشیم".
همچنین مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه استیل آذین هم گفت:" دوست دارم با تدابیر پروین و کادر فنی، استیل آذین 90 دقیقه هجومی بازی کند تا به گل برسد. با تمام قوا به دیدار حریفان خود بروید و مطمئن باشید اگر بازی هجومی در دستور کارتان باشد، هواداران و مردم هم از فوتبال شما لذت میبرند".
حسین هدایتی خاطرنشان کرد:" اعتقاد قلبیام این است شما پتانسیل بالایی برای موفقیت دارید و اگر کمی تلاش و کوشش بیشتری داشته باشید، شک ندارم امتیازهای بازی بعدی را کسب میکنید و جایگاه مناسبی را در جدول به استیل آذین اختصاص خواهید داد".
کاروان تیم فوتبال استیل آذین که در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر عصر روز جمعه برابر صنعت نفت آبدان به میدان میرود، ساعت 14 بعدازظهر راهی آبادان خواهد شد.
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