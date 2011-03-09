برگزاری دوازدهمین جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت و جایگاه سازنده پژوهش اظهار داشت: پیشرفت‌های عظیم و موفقیت‌های جوامع بشری در تمام حوزه‌های علمی، فرهنگی و صنعتی در سایه تحقیقات پرزحمت پژوهشگران، اندیشمندان و فرهیختگانی تحقق یافته است که فارغ از دغدغه‌های زندگی روزمره، فداکارانه و با کم‌ترین انتظار در راه تعالی بشر گام برمی‌دارند.

داننده با اشاره به اهداف این جشنواره خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این آیین تشویق پژوهشگران و اندیشمندان به تحقیق در ابعاد مختلف فرهنگ و مسائل آن در جامعه و اعتلای فرهنگ و ارزش‌های جامعه اسلامی ایران است.

وی افزود: عرصه پژوهش، عرصه تعمق و تفکر در پدیده‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین حضور آگاهانه و هوشیارانه در بستر زندگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تاکید کرد: پس از ارسال فراخوان 83 اثر پژوهشی در حوزه های فرهنگ عمومی، فرهنگ و رسانه های جمعی، فرهنگ و عفاف و حجاب، فرهنگ و دفاع مقدس، فرهنگ و جغرافیای فرهنگی استان و فرهنگ و ادبیات به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی هیات داوران یک اثر برتر در هر حوزه معرفی می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: دانشگاه‌ها، ‌مراکز پژوهشی، اندیشمندان و محققان با آثار پژوهشی، پایان‌نامه دکترا و کارشناسی ارشد در حول محورهای فرهنگی ـ اجتماعی،‌ فرهنگی ـ ادبی، فرهنگی ـ هنری، فرهنگی ـ دینی و قرآنی، ‌فرهنگ و مردم، فرهنگ و رسانه‌های محلی و تاریخ و جغرافیای فرهنگی استان آذربایجان شرقی در این همایش شرکت دارند .

دوازدهمین دوره معرفی پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های برتر فرهنگی، هنری، ‌ادبی و اجتماعی در راستای تجلیل و قدردانی از پژوهشگران و اندیشمندانی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ‌هنری و اجتماعی در استان فعالیت دارند، ساعت 11 روز دوشنبه 23 اسفندماه جاری در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می‌شود.