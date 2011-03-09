74 عنوان مقاله در مجلات و همایشهای ملی و بین المللی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، هرمز رحمتان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد مقاله های ISI دانشگاه پیام نور استان در سال گذشته 44 عنوان و تعداد کتب تألیفی و چاپ شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان پنج عنوان کتاب است.

مدیر پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان زنجان همچنین در خصوص طرحهای خاتمه یافته حوزه پژوهش، یادآور شد: تعداد طرحهای خاتمه یافته دانشگاه در سال گذشته، 19عنوان و تعداد طرح های در دست اجرای دانشگاه پیام نور استان 13 عنوان است.

وی رشد پژوهش دانشگاه پیام نور استان زنجان را در مقایسه با دیگر استانها و با در نظر گرفتن تعداد اعضای هیئت علمی بسیار خوب و رو به رشد ارزیابی کرده و تصریح کرد: دانشگاه پیام نور در حوزه پژوهش رتبه پانزدهم در بین دانشگاههای معتبر کشور را دارد که دانشگاه پیام نور استان زنجان با توجه به طرحها، تعداد مقالات چاپ شده و کتب تألیفی، در کسب این رتبه سهم به سزایی داشته است.

رحمتان، عمده فعالیت حوزه پژوهش دانشگاه پیام نور استان زنجان را، انجام امور مربوط به طرحهای پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و پرداخت پاداش به مقالات چاپ شده آنها و برگزاری کارگاههای علمی و آموزشی اعلام کرد و گفت: سرعت بخشیدن به انجام این فعالیت ها موجب تشویق اعضای محترم علمی استان و بالا بردن سطح پژوهشی دانشگاه در کشور می شود.

وی برگزاری کارگاههای علمی و آموزشی در زمینه مقاله نویسی، روش تحقیق و اجرای دو همایش با عنوان همایش ملی سلطانیه و همایش زمین شناسی را، از برنامه های حوزه پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان زنجان در سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: فعالیت های مراکز و واحدها در حوزه کارآفرینی در قالب بروشور تهیه و در سطح کشور توزیع شده که انتظار می رود موجب تشویق هسته های کارآفرینی مراکز و واحدهای استان و فعالیت هرچه بیشتر این حوزه شود.

رحمتان انتخاب مرکز کارآفرینی استان را جزء 10 استان برتر در این حوزه و قرار گرفتن آن در ردیف سوم، حاکی از تلاش فراوان مسئولان و همکاران محترم هسته‌های کارآفرینی مراکز و واحدها دانست و ابراز امیدواری کرد: با تلاش مضاعف این رتبه را ارتقاء ببخشند.

وی در خصوص اعتبار اختصاص یافته به حوزه پژوهش و کارآفرینی، برای برگزاری همایش و کارگاهها، تجهیز آزمایشگاهها و خرید دستگاه برای دانشگاه در سطح مراکز و واحدها عنوان کرد و افزود: اگر اعتبارات و حمایت های مالی از این حوزه بیشتر شود، گامی مؤثر در جهت رشد پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه برداشته خواهد شد.

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان زنجان از تشکیل شورای نظارت و ارزیابی در این دانشگاه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه نظارت و ارزیابی در جوامع پیشرفته از جایگاه با اهمیت و در خور توجهی بویژه در آموزش عالی برخوردار است، خاطر نشان کرد: دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان زنجان در نظر دارد در این راستا و پیرو آیین نامه پیشنهادی سازمان مرکزی اقدام به تشکیل شورای نظارت و ارزیابی نماید.

رحمتان هدف از تشکیل این شورا را نظارت بر اجرای دقیق مصوبات، ضوابط ، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه رهنمودهای اجرایی برای ارتقاء کیفیت دانشگاه در تمامی ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، اداری و مالی، فرهنگی، دانشجویی، عمرانی و اجرایی دانشگاه عنوان کرد و ادامه داد: اعضای این شورا طی انتخابات از بین رؤسای مراکز و واحدهای دانشگاه، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه انتخاب می شود.