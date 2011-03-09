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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در قزوین راه اندازی شد

سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در قزوین راه اندازی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس گروه پژوهشی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با راه اندازی سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در قزوین با حذف واسطه ها، محصولات این بخش با قیمت واقعی به مصرف کننده عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین کارگاه آموزشی توجیهی سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.
 
در این کارگاه آموزشی که به منظور آشنایی تولیدکنندگان و بهره برداران با مزایای راه اندازی بورس کشاورزی برگزار شد مهرنوش میرزایی گفت: سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در حال حاضر در چهار استان قزوین، اصفهان، تهران و خراسان رضوی به صورت پایلوت راه اندازی شده که بتدریج در استانهای دیگر هم افتتاح می شود.
 
وی افزود: نبود ساماندهی در بازار محصولات کشاورزی موجب شده که هم تولید کننده به دلیل عرضه کالا با قیمت پائین و هم مصرف کننده با خرید جنس گران بدلیل وجود واسطه ها آسیب ببیند که در این زمینه اقدام اساسی ضروری است.
 
میرزایی تصریح کرد: ایجاد تعادل و کنترل بازار عرضه و تقاضا، جهت گذاری حفظ تثبیت درآمد کشاورزان و مشارکت در تجارت محصول به عنوان عوامل تنظیم بازار در شرایط کنونی باید جدی گرفته شود و تولید کنندگان به صورت مستمر از قمیت و نیاز بازار محصولات کشاورزی آگاه باشند تا بتوانند به سود بیشتری دست پیدا کنند.
 
این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: وجود واسطه ها و مافیا در خرید و فروش کالای کشاورزی موجب شده نه تنها بهره
برداران به سود منطقی نرسند بلکه در برخی مواقع بعلت نداشتن اطلاعات کافی از نیاز بازار و تقاضا با تغییر کشت خود زیانهای زیادی را متحمل شوند.
 
وی فصلی بودن، فسادپذیری و حجم زیاد محصولات کشاورزی را از جمله شاخصهایی دانست که باید در خرید و فروش کالا مورد توجه قرار گیرد و افزود: راه اندازی سامانه یا بورس کشاورزی این امکان را به کشاورز و تولید کننده می دهد تا ضمن اطلاع کامل از وضعیت بازار، قیمت و نیاز مردم در داخل و حتی خارج از کشور بتواند با برنامه ریزی به سود مناسب دست یابد.
 
میرزایی از بهره برداران خواست با تکمیل اطلاعات لازم و عضویت در این سامانه به ارتقاء کیفیت کالا و افزایش درآمدهای
اقتصادی خود کمک کنند.
 
گل علیزاده مدیر سامانه فروش محصولات کشاورزی استان قزوین هم در این کارگاه آموزشی با تشریح ویژگیهای سامانه گفت: سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و پاسخگویی به نیاز بهره برداران و توسعه مناسبات تجاری کشاورزان راه اندازی شده و با فراهم کردن امکانات، ابزار و تخصص های مرتبط تلاش می کنیم تا ارتباط تولیدکننده و مصرف کننده بدون واسطه برقرار شود.
 
وی صرفه جویی در وقت و هزینه، دسترسی بیشتر به اطلاعات بازار، حذف و کاهش واسطه ها، عرضه محصولات کشاورزی با قیمت واقعی و سهولت در معاملات را از مهمترین کارکردهای این سامانه اعلام کرد.
 
سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی با همکاری و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت توسعه
کشاورزی استان قزوین راه اندازی شده است.
کد مطلب 1270658

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