سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین کارگاه آموزشی توجیهی سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که به منظور آشنایی تولیدکنندگان و بهره برداران با مزایای راه اندازی بورس کشاورزی برگزار شد مهرنوش میرزایی گفت: سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در حال حاضر در چهار استان قزوین، اصفهان، تهران و خراسان رضوی به صورت پایلوت راه اندازی شده که بتدریج در استانهای دیگر هم افتتاح می شود.

وی افزود: نبود ساماندهی در بازار محصولات کشاورزی موجب شده که هم تولید کننده به دلیل عرضه کالا با قیمت پائین و هم مصرف کننده با خرید جنس گران بدلیل وجود واسطه ها آسیب ببیند که در این زمینه اقدام اساسی ضروری است.

میرزایی تصریح کرد: ایجاد تعادل و کنترل بازار عرضه و تقاضا، جهت گذاری حفظ تثبیت درآمد کشاورزان و مشارکت در تجارت محصول به عنوان عوامل تنظیم بازار در شرایط کنونی باید جدی گرفته شود و تولید کنندگان به صورت مستمر از قمیت و نیاز بازار محصولات کشاورزی آگاه باشند تا بتوانند به سود بیشتری دست پیدا کنند.

این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: وجود واسطه ها و مافیا در خرید و فروش کالای کشاورزی موجب شده نه تنها بهره

برداران به سود منطقی نرسند بلکه در برخی مواقع بعلت نداشتن اطلاعات کافی از نیاز بازار و تقاضا با تغییر کشت خود زیانهای زیادی را متحمل شوند.

وی فصلی بودن، فسادپذیری و حجم زیاد محصولات کشاورزی را از جمله شاخصهایی دانست که باید در خرید و فروش کالا مورد توجه قرار گیرد و افزود: راه اندازی سامانه یا بورس کشاورزی این امکان را به کشاورز و تولید کننده می دهد تا ضمن اطلاع کامل از وضعیت بازار، قیمت و نیاز مردم در داخل و حتی خارج از کشور بتواند با برنامه ریزی به سود مناسب دست یابد.

میرزایی از بهره برداران خواست با تکمیل اطلاعات لازم و عضویت در این سامانه به ارتقاء کیفیت کالا و افزایش درآمدهای

اقتصادی خود کمک کنند.

گل علیزاده مدیر سامانه فروش محصولات کشاورزی استان قزوین هم در این کارگاه آموزشی با تشریح ویژگیهای سامانه گفت: سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و پاسخگویی به نیاز بهره برداران و توسعه مناسبات تجاری کشاورزان راه اندازی شده و با فراهم کردن امکانات، ابزار و تخصص های مرتبط تلاش می کنیم تا ارتباط تولیدکننده و مصرف کننده بدون واسطه برقرار شود.

وی صرفه جویی در وقت و هزینه، دسترسی بیشتر به اطلاعات بازار، حذف و کاهش واسطه ها، عرضه محصولات کشاورزی با قیمت واقعی و سهولت در معاملات را از مهمترین کارکردهای این سامانه اعلام کرد.

سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی با همکاری و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت توسعه

کشاورزی استان قزوین راه اندازی شده است.