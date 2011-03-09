مردم منطقه به دنبال الگوی ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری در جمع مسئولین طرفداران سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن اظهار داشت:جمهوریت اقتضای متشکل شدن اهل ایمان را دارد زیرا در جمهوریت وجود جمهور لازم است،جمهور یعنی اکثریت مردم و اگر مردم مسلمان پراکنده شوند ، دشمنان از این موضوع سوء استفاده می کنند.

وی ادامه داد: امام (ره) جمهوریت را که تجربه حکومت بشر است بر مبنای اسلام پذیرفتند و به همین دلیل فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش،جمهوریت تجربه مفید بشر در مساله حکومت است.

عسگر اولادی تصریح کرد: ملتهایی مانند مصر ، تونس و .. که امروز در جهان انقلاب کرده اند به این دلیل است که روءسای جمهور آنها خود را مادام العمر رئیس جمهور کرده بودند، متاسفانه در ایران نیز در برخی زمانها عده ای می خواستند ریاست جمهوری را سه دوره و به نوعی مادام العمر کنند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت کار تشکیلاتی در کشور بیان داشت: متاسفانه برخی می گویند ما مدیون تشکیلات نیستیم اما اینها خودشان از نردبان تشکیلات بالا رفتند.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری تاکید کرد: اهل ایمان موظف به کار تشکیلاتی برای خدا هستند زیرا بر اساس قرآن مردان و زنان منافق با هم در ارتباط هستند و کار منافق این است که امر به منکر و نهی از معروف کند.

وی ادامه داد: مردان و زنان با ایمان بر اساس آموزه های قرآن باید در مقابل کفار و منافقین سازمان یافتگی داشته باشند تا بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند.

عسگر اولادی گفت: اهل ایمان زمانی که با هم جمع می شوند باید معروف ها و منکر های زمان را بشناسند و به معروف زمان عمل کنند.

وی افزود: اثر تشکیلاتی اهل ایمان باید برای برپایی نماز ،پرداخت زکات و اطاعت خدا و رسول الله باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی هرگاه به جمهوریت و اسلامیت نظام کم توجهی کنیم دشمنان با سوء استفاده برنامه ریزی می کنند.



عسگر اولادی با تاکید بر اینکه تولی به ولایت دشمن را مایوس می کند اظهار داشت: متاسفانه در روز 25 بهمن در خارج از کشور با برنامه ریزی و عده ای در داخل فتنه انگیزی کردند و بهانه شان برای این تحرکات حمایت از مردم مصر و تونس بود اما در مجموع کلامی راجع به مصر و تونس سخن نگفتند و هرچه بی بی سی و رادیو آمریکا گفت به آن عمل کردند. آنهایی که تا کنون ساکت بودند باید از این جریان ضد انقلابی تبری جویند.



وی افزود: فتنه گران ولایت فقیه را مورد هدف قرار داده اند برای اینکه مردم شمال آفریقا و خاورمیانه الگوی خود را جمهوری اسلامی قرار داده اند، آنها به دنبال الگوی ایران اسلامی هستند و فتنه گران می خواهند الگوی ایران را در نگاه مردم منطقه مخدوش نشان دهند.