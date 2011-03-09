غرب آمادگی شروع جنگ در لیبی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوهانس وارویک" یک کارشناس ناتو در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره احتمال مداخله نظامی ناتو در لیبی اظهار داشت: احتمال آن خیلی زیاد نیست چرا که چین و روسیه با چنین اقدامی مشکل دارند. چین و روسیه شک اساسی نسبت به سیاست مداخله در امور داخلی کشورها دارند و من فکر نمی کنم در عملیات نظامی در لیبی با غرب همکاری کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو گفت: من اعتقاد ندارم که ناتو خیلی اشتیاق داشته باشد که در امور لیبی مداخله نظامی کند. در شرایط فعلی و بعد از دو چالش بزرگ جنگ افغانستان و عراق مداخله نظامی در لیبی مشکل دیگری خواهد بود که آمریکا برای خود درست می کند.

وی افزود: وضعیت سیاست داخلی آمریکا نیز به گونه ای نیست که این کشور بتواند یک جنگ دیگر را به راه بیاندازد.

وارویک در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه جنگ های اخیر در عراق و افغانستان نشان می دهد که یک جنگ هوایی هیچ موفقیتی را در پی ندارد اظهار داشت: من در حال حاضر در هیچ یک از گروهها نه در آمریکا نه در اروپا آمادگی برای شروع چنین جنگی را نمی بینم.

این کارشناس ناتو همچنین خاطر نشان کرد: مداخله نظامی در یک کشور زمانی اتفاق می افتد که واقعا علایق شخصی ما را تحت تاثیر قرار دهد اما در لیبی چنین چیزی رخ نداده است.

