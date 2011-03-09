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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

در11ماهه امسال؛

یک تن مواد مخدر در استان کرمانشاه کشف شده است

یک تن مواد مخدر در استان کرمانشاه کشف شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: طی 11 ماهه سالجاری930 کیلو و 868 گرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ کریم مرادی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر طی این مدت 789 کیلو و 920 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند .

وی افزود: طی 11 ماهه سالجاری، سه کیلو و 393 گرم هروئین ، 76 کیلو و 193 گرم حشیش، 11 کیلو و 920 گرم سوخته تریاک، پنج کیلو و 361 گرم شیره تریاک، سه کیلو و 356 گرم شیشه و چهار کیلو و 266 کیلو گرم تفاله کشف و ضبط شد.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه فعالیت ها اطلاعاتی و عملیاتی خود 26 کیلو و 847 گرم کراک را کشف و ضبط کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی این مدت 17 باند تهیه و توزیع مواد مخدر به طور کامل متلاشی شد .

کد مطلب 1270666

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