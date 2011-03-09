50 شهرک سلامت در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن طباطبائی نژاد با اعلام این خبر افزود: با آغاز هزار سوم بسیاری از کشورها با هدف افزایش توان رقابتی خود توسعه خوشه ها یا شهرکهای فناوری و خدمات تخصصی را در دستور کار قرار داده اند.

وی گفت: این خوشه ها مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی مرتبط هستند که در یک محدوده جغرافیایی به فعالیت می پردازند. به این ترتیب با ایجاد زنجیره ارزش در این مجموعه ها بهره وری و سرعت نوآوری افزایش و تخصیص منابع عمومی کارآمدتر می شود.

طبابایی نژاد ادامه داد: شهرکهای فناوری زیستی می توانند مجموعه ای از مراکز تحقیقاتی و آموزشی، شرکتهای دارویی و فناوری پزشکی و مراکز تشخیصی و درمانی مرتبط باشند. ایجاد این شهرکها سرعت توسعه داروها، تجهیزات و درمانهای جدید را افزایش داده و امکان استفاده مردم از این پیشرفتها را فراهم می کند.

به گفته دبیر همایش خوشه های سلامت، شهرکهای سلامت طیف گسترده ای از خدمات پیشرفته فوق تخصصی تا بازتوانی و طب مکمل را در برمی گیرند. این شهرکها با تجمیع خدمات سلامت و رفاه، علاوه بر تامین خدمات کل نگر برای آحاد جامعه، ظرفیتهای رقابتی کشور در گردشگری سلامت را افزایش می دهند.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر 50 طرح ایجاد شهرک سلامت در نقاط مختلف کشور مطرح شده که در مراحل مختلف مطالعه یا اجرا هستند. همچنین قانون برنامه پنجم توسعه به توسعه شهرکهای سلامت و دانش بنیان توجه ویژه ای داشته است. با این وجود دانش توسعه این شهرکها بر پایه اصول رقابت پذیری در دنیا و داخل کشور بسیار محدود است.

طباطبایی نژاد ادامه داد: همایش خوشه های سلامت با حضور سخنرانان برجسته بین المللی، اندیشمندان داخلی، دست اندرکاران اجرایی و صاحبان طرحهای مرتبط برگزار و فرصتی برای جذب و بومی سازی دانش روز دنیا در زمینه برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بهره برداری از شهرکهای سلامت و فناوری زیستی است.

وی با اشاره به اینکه این همایش با همکاری علمی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود گفت: با توجه به استقبال نهادهای اجرایی، استانها و مناطق آزاد تجاری انتظار می رود این همایش فصل تازه ای را در توسعه سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های مرتبط در اقصی نقاط کشور گشوده و بستر مناسب را برای فعالیت توسعه دهندگان طرحهای نوین خدمات سلامت فراهم نماید.

همایش خوشه های سلامت با موضوع توسعه شهرکهای سلامت و فناوری زیستی در روزهای 20 تا 22 اردیبهشت 1390 در مرکز همایشهای بین المللی کیش برگزار می گردد.