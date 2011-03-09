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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

در جشنواره ایتا /

برترین اپراتور موبایل کشور انتخاب شد

برترین اپراتور موبایل کشور انتخاب شد

دومین دوسالانه جوایز فناوری ایران (ایتا) تندیس برترین ارائه دهنده خدمات مخابراتی موبایل در سال 89 را به همراه اول اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دومین دوسالانه جوایز فناوری ایران در 10 بخش اصلی و 9 بخش پیشخوان با هم به رقابت پرداختند که به هر یک از برندگان جوایزی اهدا شد.

در بخش اصلی "برترین ارائه دهنده خدمات مخابراتی همراه" که بیش از 4 هزار داور عمومی و تخصصی آنلاین ایتا در آن حضور داشتند همراه اول به عنوان برترین اپراتور موبایل کشور در سال 89 برگزیده و جایزه خود را از دبیر شورایعالی اطلاع رسانی دریافت کرد.
 
در 19 بخش اصلی و پیشخوان ایتای امسال، بیشترین مشارکت داوران عمومی در بخش "برترین سرویس دهنده خدمات ارتباطی موبایل" صورت گرفت.
کد مطلب 1270668

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