برترین اپراتور موبایل کشور انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دومین دوسالانه جوایز فناوری ایران در 10 بخش اصلی و 9 بخش پیشخوان با هم به رقابت پرداختند که به هر یک از برندگان جوایزی اهدا شد.

در بخش اصلی "برترین ارائه دهنده خدمات مخابراتی همراه" که بیش از 4 هزار داور عمومی و تخصصی آنلاین ایتا در آن حضور داشتند همراه اول به عنوان برترین اپراتور موبایل کشور در سال 89 برگزیده و جایزه خود را از دبیر شورایعالی اطلاع رسانی دریافت کرد.

در 19 بخش اصلی و پیشخوان ایتای امسال، بیشترین مشارکت داوران عمومی در بخش "برترین سرویس دهنده خدمات ارتباطی موبایل" صورت گرفت.