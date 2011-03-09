صرفه جویی 50 میلیارد ریالی با کاهش 70 هزار مگاواتی برق

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا اتابکی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این راستا مصرف برق در آذربایجان غربی 10 درصد کاهش یافت، افزود: فرآیند کاهش مصرف برق در مقایسه با زمان قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان در مناطق مختلف استان با شیب ثابت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه با گرمتر شدن هوا میزان مصرف برق نیز کاهش یافته و پیش ‌بینی می‌شود این سیر نزولی مصرف برق توسط مشترکان مختلف تا خرداد سال 90 تداوم داشته باشد، اظهار داشت: هزینه واگذاری اشتراک خانگی هم ‌اکنون دو میلیون ریال بوده که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سیستم واگذاری انشعاب و نحوه خدمات ‌رسانی به مشترکان تحول‌هایی زیادی ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکان اعم از خانگی و صنعتی مسئولان کشور باید در راستای افزایش حق انشعاب تمهیدات لازم را بیندیشند، ادامه داد: طی سه ماه نخست سال 90 برق به بهای کنونی محاسب شده و بر این اساس طی ماههای بعد هر‌گونه تغییر اعم از کاهش یا افزایش بهای برق اعمال می‌شود.

کاهش 38 درصدی مصرف نفت سفید در آذربایجان غربی

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان غربی نیز در این جلسه از کاهش 38 درصدی مصرف نفت سفید در استان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و بیان داشت: بر اثر اجرای این قانون علاوه بر نفت سفید میزان مصرف بنزین موتور نیز در سالجاری در مقایسه با سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.

اصغر توفیقی همچنین در ادامه با بیان اینکه میزان مصرف نفت کوره در استان 49 درصد افزایش یافته، اظهار داشت: به دلیل خاطر بهره‌ برداری از کارخانه سیمان خوی با مصرف روزانه 250 هزار لیتر میزان مصرف نفت کوره افزایش یافت.