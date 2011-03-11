پرسش از نسبی یا مطلق بودن اخلاق مسئله اصلی فلسفه اخلاق است

دکتر قاسم کاکایی درمورد فلسفه اخلاق و پرسشهایی از آن که در زندگی روزمره نقش محوریتری دارند به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اخلاق وقتی مطرح میشود که به شکل فلسفی در مورد اخلاق بیندیشیم اینکه فضایل و رذایل اخلاقی و خوب و بد کدامست؟ چگونه اخلاقی زیست کنیم و برمبنای چه اصولی زندگی کنیم؟ اینها پرسشهایی است که در اخلاق مطرح است. فصل ممیزه انسان هم با حیوان همین اخلاقی زیستن است. بایدها و نبایدهایی که انسان براساس خوب و بد و فضایل و رذایل برای خودش تعریف میکند و بر مبنای آنها زندگی میکند در تمام مذاهب و ادیان و حتی آنجاهایی که منکر خدا هم هستند این مباحث اخلاقی در زندگی روزمرهاشان نقش دارد و آن مباحث را در آن میگنجانند.
وی افزود: اما وقتی که به اخلاق از منظر فلسفی میاندیشیم که ارزشها از کجا ناشی میشوند؟ آیا مسائل اخلاق نسبی یا مطلق هستند؟ بعد هم که به شکل علم درجه دوم به اخلاق میاندیشیم فلسفه اخلاق معنی پیدا میکند و آن وقت درزمان ما و بخصوص در شرایط فعلی ما این مسئله اخلاق با زندگی روزمرهامان گره میخورد، چراکه ما گاهی در مسائل اخلاقیمان به تناقض برمیخوریم. یعنی بین آرمانها و شعارهایی که مطرح میکنیم و آنچه که در عمل اجرا میشود تناقضها و تضادهایی میبینیم. گاهی برای کسانی که اهل اندیشه و فلسفه ورزی هستند این سؤال برایشان مطرح میشود که آیا اصول اخلاقی مطلق هستند یا یک امر نسبیاند آیا اینکه هدف وسیله را توجیه میکند شعار درستی است یا نه؟
این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز درادامه تصریح کرد: زیرا در عمل میبینیم که بسیاری از کسانی که دم از اخلاق میزنند در عمل همین شعار را سرلوحه کارهایشان قرار میدهند و به هرچیزی چنگ میزنند. این مسئله باعث شده که بعضی از جوانان متفکر ما بگویند آیا در عمل، کشورهایی که سکولار هستند و اخلاق سکولاری دارند طرز زندگی آنها مطابقتر با هنجارهای اخلاقی تا مایی که دم از اسلام و معنویت و اخلاق میزنیم نیست؟
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی یادآورشد: این مسائلی است که باعث میشود فلسفه اخلاق و فرااخلاق با زندگی روزمره پیوند بخورند. بنحوی که سید جمال میگوید در دیار غرب اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم ولی در شرق و کشورهای مسلمان، مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. برای روشنفکران این سؤال مطرح میشود که سرچشمه هنجارهای اخلاقی از کجاها نشأت میگیرد و از نسبی بودن یا مطلق بودن اخلاق سؤال میکنند و این مسائل اینچنین با زندگی روزمره پیوند خورده است.
کاکایی در مورد فرااخلاق و ارتباط آن با زندگی عادی مردم همچنین اظهارداشت: همانطور که عرض کردم کسانی که اهل فلسفه ورزیدن هستند و در مسائل فلسفی تعمق میکنند مسائل فرااخلاق برایشان به شکلی درشاخههای مختلف فلسفه مطرح است. مسائل اخلاقی را نه صرفاً در رذایل و فضایل زندگی شخصیاشان بلکه در همه حوزههای فلسفی و زندگی بخصوص زندگی مدرن میبینیم. اینها بطور قطع با زندگی عادی مردم هم پیوند میخورد.
این نویسنده و مترجم درباره رشد تفکر منسجم فلسفی دردیارمان نیز گفت: همانطوری که در پاسخ سؤال اولتان عرض کردم متأسفانه غیر از اندیشمندان بزرگی که در زمینه اخلاق پرداختهاند داشتیم و قول و عملشان یکی بود و تناقض در زندگیاشان کمتر بود به علت مسائل متعددی که در حوزه فرهنگ مطرح است امروزه ما تصویر روشنی از مسائل اخلاق نداریم. خیلی از هنجارها شکسته شده و جوانان ما در مسائل اخلاقی سردرگم میشوند. این وظیفه کسانی است که درد اجتماعی را درک میکنند تا این معضل را حل کنند. اینکه اخلاق چیست و معیارهای عمل اخلاقی کدام است اینکه نسبی یا مطلق است آیا فایده گرا یا اصولگرا هستیم آیا هدف وسیله را توجیه میکند یا خیر اینها سؤالاتی هستند که در جامعه در ذهن جوانان ما بی پاسخ ماندهاند.
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