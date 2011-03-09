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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تمهیدات ویژه بهشت زهرا (س) در روزهای پایانی سال

تمهیدات ویژه بهشت زهرا (س) در روزهای پایانی سال

قائم مقام سازمان بهشت زهرای تهران با اعلام تمهیدات ویژه بهشت زهرا(س) در روزهای پایانی سال اعلام کرد: انتقال رایگان مردم، توزیع گل و گلدان، توزیع بروشور و استقرار کیوسکهای سیار فروش گل و گلاب بخشی از فعالیتهای خدماتی این سازمان در روزهای پایانی سال است.

کامران زنگیشه در گفتگو با  خبرنگار مهر با بیان اینکه جدیدترین نقشه قطعات بهشت زهرا(س) همراه با ورودی و خروجیهای گورستان بزرگ پایتخت به تعداد 100 هزار برگ میان زائران اهل قبور توزیع می شود گفت: استقرار کیسوکهای سیار عرضه گل و گلاب در حاشیه قطعات از برنامه های سال جاری سازمان است و به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از ترافیک و تصادفات از گل فروشهای کنار بزگراه خرید نکنند.

وی افزود: در روزهای پایانی سال تعداد 30 دستگاه اتوبوس شرکت واحد وظیفه انتقال رایگان مراجعان از ایستگاه مترو حرم مطهر به محدوده 600 هکتاری سازمان و قطعات جدید را برعهده دارند.

قائم مقام سازمان بهشت زهرای تهران و شهرداری حرم مطهر امام خمینی(ره) اهدای گل و گلدان به خانواده های شهدا، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در لحظه تحویل سال نو به همراه پذیرایی از زائران قبور شهدا را  از برنامه های امسال بهشت زهرا(س)عنوان کرد و افزود: پنجشنبه و جمعه آخر سال دربهای بهشت زهرا با صورت شبانه روزی باز است.

کد مطلب 1270671

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