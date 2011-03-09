تمهیدات ویژه بهشت زهرا (س) در روزهای پایانی سال

کامران زنگیشه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جدیدترین نقشه قطعات بهشت زهرا(س) همراه با ورودی و خروجیهای گورستان بزرگ پایتخت به تعداد 100 هزار برگ میان زائران اهل قبور توزیع می شود گفت: استقرار کیسوکهای سیار عرضه گل و گلاب در حاشیه قطعات از برنامه های سال جاری سازمان است و به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از ترافیک و تصادفات از گل فروشهای کنار بزگراه خرید نکنند.

وی افزود: در روزهای پایانی سال تعداد 30 دستگاه اتوبوس شرکت واحد وظیفه انتقال رایگان مراجعان از ایستگاه مترو حرم مطهر به محدوده 600 هکتاری سازمان و قطعات جدید را برعهده دارند.

قائم مقام سازمان بهشت زهرای تهران و شهرداری حرم مطهر امام خمینی(ره) اهدای گل و گلدان به خانواده های شهدا، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در لحظه تحویل سال نو به همراه پذیرایی از زائران قبور شهدا را از برنامه های امسال بهشت زهرا(س)عنوان کرد و افزود: پنجشنبه و جمعه آخر سال دربهای بهشت زهرا با صورت شبانه روزی باز است.