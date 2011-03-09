به گزارش خبرگزاری مهر، این طنزپرداز گفت: هر زمان و هر دورهای مقتضیات خود را دارد و یکی از چیزهایی که امروزه مردم با آن روبه رو هستند، فضای مجازی و وبلاگ است که برای تسهیل مباحث فرهنگی، تجاری، اقتصادی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.
فرجالهی درباره طنز و طنزپردازی در فضای مجازی اظهار کرد: اگر بخواهیم طنزنویسی در وبلاگ را با طنزنویسی در فرمهای دیگر مقایسه کنیم، تفاوت درنظارت و چارچوبهاست؛ گرچه این دلیل نمیشود که کتاب منتشر شده تحت نظارت الزاماً خوب است.
این طنزپرداز معتقد است کار قوی و ضعیف در هر فرمی وجود دارد و این مساله مختص فضای مجازی و وبلاگ نیست.
فرجالهی برگزاری جشنواره "وبلاگهای طنز" را رویکردی تاثیرگذار توصیف کرد و گفت: وقتی نتایج جشنواره مشخص شود، حتما وبلاگنویسها به آن توجه خواهند کرد. به هر حال وبلاگهای برگزیده با در نظر گرفتن معیارهایی انتخاب شدهاند و این معیارها برای بلاگرها مهم است و سبب میشود که فضای فعالیت در این فرم، جدیتر باشد.
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