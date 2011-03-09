کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر مسعود برومند کاپیتان اسبق تیم ملی و پیشکسوت ارزشمند فوتبال ایران شب گذشته به دلیل بیماری قلبی دار فانی را وداع گفت.

احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر گفت: دکتر برومند یک هفته پیش به دلیل عفونت ریه و التهاب عضله قلب به بیمارستان منتقل شده بود که متاسفانه شب گذشته دچار اختلالات قلبی و در نهایت حمله قلبی شد و به سرعت توسط کادر پزشکی به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد و علی رغم تلاش کادر پزشکی، متاسفانه این بازیکن ارزشمند و پیشکسوت فوتبال ایران دار فانی را وداع گفت.

مرحوم برومند از بزرگان باشگاه و مکتب شاهین بود. شاهین باشگاهی بود که در سال 1321 به دست یک معلم بزرگ به نام دکتر عباس اکرامی با همکاری و همراهی گروهی از بهترین جوانان کشور که عمدتا دانشجو بودند ، بنا نهاده شد و مفاخر بزرگی چون امیر مسعود برومند ، امیر عراقی ، شکیبی ، فاخری ، انصاری ، دکتر نادر افشار و مرحوم پرویز دهداری را تربیت کرده و به جامعه فوتبال تقدیم کرده است.

مراسم تشییع پیکر امیر مسعود برومند بازیکن سابق تیم ملی ساعت 9 صبح روز جمعه در ورزشگاه شهید شیرودی انجام می شود و پس از این پیشکسوت فوتبال ایران در بهشت زهرا (س)آرام می گیرد. مراسم ترحیم روز یکشنبه 22 اسفند از ساعت 16 تا 17:30 در مسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی برگزار می شود.

