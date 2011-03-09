کرمان با کمبود 20 درصدی خون در زمان بحران روبروست

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز میزان اهداء خون در کرمان کاهش یافته است.

وی از کاهش 11 درصدی اهداء خون خبر داد و گفت: با توجه به شرایط فعلی هم اکنون ذخیره خونی کرمان در شرایط بحرانی با کمبود 20 درصدی روبرو است.

وی ادامه داد: از اهداء کنندگان خون بخصوص اهداء کنندگان مستمر تقاضا داریم با توجه به شرایط موجود به مراکز اهداء خون در استان مراجعه کنند.

این مسئول افزود: در صورتیکه روند فعلی در روزهای آینده ادامه یابد در ایام نوروز با مشکل جدی کمبود خون مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان بیماران تالاسمی و بیماران اعمال جراحی به صورت روزانه نیاز به خون دارند گفت: از مردم تقاضا داریم در این خصوص همکاری لازم را با سازمان انتقال خون استان کرمان داشته باشند.

وی یکی از دلایل افزایش مصرف خون در کرمان را تاسیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و افزایش تقاضای خون در این حوزه دانست.