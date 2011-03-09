تصاویر دیدنی از کمیاب ترین پرندگان دنیا/ طوطی کمیابی که قادر به پرواز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره رقابت عکاسی "پرندگان کمیاب دنیا" برگزار و برندگان آن اعلام شدند. در این راستا مجله نشنال جغرافی تصاویر برندگان این رقابت را منتشر کرد.

این رقابت را اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در سه مقوله پرندگان "در معرض خطر انقراض یا کمبود اطلاعات"، پرندگان "با خطر زیاد انقراض یا منقرض شده در طبیعت" و "گونه های مهاجر با خطر بالای انقراض" برگزار کرد.

در این رقابت عکسها 90 درصد از 566 گونه از نادرترین پرندگان را به تصویر می کشند.

هیئت داوران این رقابت از پنج کارشناس تشکیل شده است که تصاویر ارسالی را برپایه کیفیت، کمیابی سوژه و مباحث زیبایی شناسی مورد بررسی قرار می دهند. عکسهای برنده در سال 2012 در قالب یک کتاب منتشر می شوند.

لک لک کاکل دار آسیایی

این عکس مربوط به پرواز لک لک کاکل دار آسیایی (Nipponia nippon) در چین است که در این رقابت بین المللی عکاسی برنده جایزه اول مقوله "در معرض خطر انقراض یا کمبود اطلاعات" شده است. این گونه زمانی در روسیه، ژاپن و چین زندگی می کرد اما در حال حاضر جمعیت آن به حدود تنها 250 نمونه در استان "شانژی" چین کاهش یافته است. احتمالا کشاورزی که موجب کاهش سرزمینهای زیستگاه این لک لک شده مهمترین عامل تهدید این پرنده است.

کاکاپو (طوطی نیوزلندی)

طوطی نیوزلندی (Strigops habroptilus) گونه ای طوطی است که قطعاً یکی از کمیاب ترین پرندگان دنیا است. این عکس برنده جایزه اول در مقوله "با خطر بالای انقراض یا منقرض شده در طبیعت" شده است.

تنها 124 نمونه از این طوطی در طبیعت باقیمانده اند. این گونه پرواز نمی کند و به همین دلیل توسط پستانداران شکارچی از جمله گربه های تربیت شده توسط انسان شکار می شود.

ماهیخوار کاکل قرمز





این عکس برنده جایزه دوم مقوله "در معرض خطر یا کمبود اطلاعات" شده است. این عکس یک ماهیخوار کاکل قرمز ژاپنی (Grus japonensis) را در حال یافتن جفت نشان می دهد.

برپایه گزارش سازمان بین المللی حیات پرندگان، جمعیت این پرنده در ژاپن تثبیت شده است اما جمعیت کلی آن در آسیا در اثر کاهش سرزمینهای زیستگاه این پرنده به دلیل کشاورزی و افزایش مناطق شهری رو به کاهش است.

طوطی شکم نارنجی

این عکس که دو طوطی شکم نارنجی (Neophema chrysogaster) را نشان می دهد جایزه اول مقوله "گونه های در معرض خطر پرندگان مهاجر" را به دست آورده است.

این گونه تنها در جنوب غربی تاسمانی تولید مثل می کند و در زمستان به جنوب شرقی استرالیا مهاجرت می کند اما کشاورزی و توسعه فضاهای شهری زیستگاه زمستانی این پرنده را نابود کرده اند. برپایه گزارش سازمان بین المللی حیات پرندگان در طبیعت کمتر از 150 نمونه از این گونه باقیمانده است.

اردک ماهیخوار پولک - پهلو

دو اردک ماهیخوار پولک - پهلو چینی (Neophema chrysogaster) که در این تصویر در حال شنا در آب هستند جایزه پنجم در مقوله "در معرض خطر یا کمبود اطلاعات" را به خود اختصاص داده اند. کاهش سرزمینهای زیستگاه موجب کاهش جمعیت این گونه به حدود 2 هزار و 500 نمونه تنها در چین و روسیه شده است.

جغد جنگلی

این عکس یک جغد جنگلی (Athene blewitti) است که زمانی در جنگلهای هند فراوان بود اکنون رتبه چهارم در مقوله "گونه با خطر بالای انقراض یا منقرض شده در طبیعت" را به خود اختصاص داده است.

پالیلا

این تصویر یک پالیلا (Loxioides bailleui) در هاوایی است که رتبه ششم مقوله "با خطر بالای انقراض یا منقرض شده در طبیعت" را به دست آورده است. کاهش زیستگاه و شکار توسط گربه سانان سبب کاهش این پرنده شده است. پیش بینی ها نشان می دهد که تا 14 سال آینده تعداد این گونه به میزان 97 درصد در هاوایی کاهش می یابد.

لاشخور دریایی جزیره کریسمس

این تصویر یک لاشخور دریایی جزیره کریسمس (Fregata andrewsi) در حال پرواز بر روی اقیانوس هند است. این عکس جایزه سوم مقوله "در معرض خطر بالای انقراض یا منقرض شده در طبیعت" را به خود اختصاص داده است.

این پرنده تنها در جزیره کریسمس استرالیا ساکن است که به دلیل کاهش زیستگاه در اثر آلودگی و صید بی رویه ماهی از تعداد آن به شدت کم شده است.

اردک ماهیخوار برزیلی

این ماده اردک ماهیخوار برزیلی (Mergus octosetaceus) به همراه جوجه های خود برنده جایزه دوم مقوله "با خطر بالای انقراض یا منقرض شده در طبیعت" شده است.

هوبره بزرگ هندی



این پرتره ای از هوبره بزرگ هندی (Ardeotis nigriceps) است که جایزه چهارم مقوله "در معرض خطر یا کمبود اطلاعات" را به دست آورده است.

دم جارویی عجیب

رتبه سوم مقوله "در معرض خطر یا کمبود اطلاعات" به این گونه پرویی "دم جارویی عجیب" (Loddigesia mirabilis) رسیده است.

جمعیت این گونه در حدود هزار نمونه ارزیابی شده است اما به دلیل افزایش جنگل زدایی، تعداد این گونه نیز به شدت درحال کاهش است.