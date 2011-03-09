ساخت جاده علی آباد - شاهرود تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در نشست پیگیری این طرح در گرگان، از دستگاههای متولی پروژه راه علی آباد به شاهرود خواست با توجه به خواست مردم و تأکید ریاست محترم جمهور و به منظوراجرایی شدن مصوبه دولت، با همکاری و تعامل بیشتر در جهت سرعت بخشی به تلاشها و پیگیریها اقدام کند.

وی، سرعت بخشی اجرای طرح را از جمله اهداف این نشست اعلام کرد.

استاندار گلستان از دستگاههای متولی محیط زیست، راه و ترابری و منابع طبیعی خواست با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی به طوری که کمترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را به دنبال داشته باشد و رعایت مسائل ایمنی جاده و کاهش هزینه ها، روند اجرایی شدن این پروژه مهم را سرعت بخشند.

جلسه پیگیری جاده علی آباد - شاهرود با حضور قناعت استاندار گلستان و نماینده ویژه رئیس جمهور در پروژه راه علی آباد به شاهرود مبنی بر سرعت بخشی به پروژه یاد شده برگزار شد.

همچنین دکتر صدوق معاون و نماینده تام الاختیار سازمان محیط زیست، میرشفیع معاون وزیر راه و ترابری و نماینده تام الاختیار وزارت راه وترابری و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی استانهای گلستان و سمنان نیز شرکت داشتند.

براساس ارزیابیهای کارشناسان و مسئولان گلستان، گزینه جدید پیشنهادی جاده علی آباد به شاهرود از راه دره " سرمه " کمترین تخریب زیست محیطی را خواهد داشت.



این جاده پیشنهادی حدود 60 کیلومتر طول دارد و دارای شیب کم است و فاقد رانش و مسائل زیست محیطی است و ساخت جاده علی آباد به شاهرود از خواسته های اصلی اهالی گلستان بویژه مردم شرق منطقه است.