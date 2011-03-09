7 پروژه عمران شهری در شهر بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فاز دوم پارک سیادت در فضایی حدود 40 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال اجرا شد به بهره برداری رسید.

بازسازی پارک ژنرال بوشهر با هزار و 700 مترمربع و شامل فضای سبز، محوطه تاریخی، نشیمن گاه عمومی و خانوادگی، تندیس های سرداران نامی و لوح برجسته با نقوش حماسی با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان نیز به مورد افتتاح قرار گرفت.

پارک ساحلی مروارید بوشهر نیز در زمینی به مساحت 7.8 هکتار با 3 میلیارد و 760 میلیون ریال اعتبار افتتاح شد. این پارک چند عملکردی شامل رستوران، فضای سبز، اماکن برای استراحت و ... است.

امروز همچنین عملیات طراحی محوطه سازی عمارت تاریخی ملک بوشهر با اعتبار اولیه یک هزارمیلیون ریال آغاز شد.

همچنین به مناسبت روز بوشهر عملیات اجرایی فاز نخست پارک ری شهر نیز در زمینی به مساحت 8 هزار متر مربع آغاز شد و ساختمان هماهنگی حفاری های شهر بوشهر نیز به بهره برداری رسید.