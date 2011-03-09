به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انور شلماشی با اشاره به راه اندازی سامانه ارزیابی و امتیازدهی اختراعات در این سازمان افزود: این سامانه به نشانی www.inexam.ir طی قرارداد همکاری میان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و بنیاد ملی نخبگان با هدف ارزیابی علمی اختراعات راه اندازی شد.



وی با بیان اینکه اطلاعات اختراعات از سال 82 به بعد در این پایگاه ثبت می شود، اظهار داشت: تمامی مخترعانی که اختراعاتشان از سال 1382 تاکنون در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است می توانند با ثبت ‌نام و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز، برای ارزیابی به این سازمان مراجعه کنند. در این پایگاه پس از انجام ارزیابی، در صورتی که اختراعات حائز شرایط اعلام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان باشند، می توانند از تسهیلات حمایتی این بنیاد برخوردار شوند.



مدیر دفتر تجاری سازی و پشتیبانی فناوری سازمان پژوهشهای علمی تعداد کاربران این سامانه را حدود 6 هزار نفر ذکر و خاطر نشان کرد: اطلاعات حدود 3 هزار اختراع به طور کامل توسط مخترعان در سامانه وارد شده و مراحل ارزیابی و امتیازدهی بیش از 2 هزار و 500 اختراع در آن به پایان رسیده است.

شلماشی با بیان اینکه تمامی مراحل ثبت نام، ارسال مدارک، رفع نواقص، داوری و اعلام نتیجه به صورت الکترونیکی انجام می شود، یاداور شد: در امر ارزیابی و داوری اختراعات، علاوه بر اعضای هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حدود 50 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سراسر کشور با سامانه همکاری می کنند.

