طرح نهایی پروژه میدان بزرگ سبزمیدان زنجان تصویب شد

ملائی یگانه حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه سبزه‌میدان را ضروری ارزیابی کرد و گفت: زیرساختهای مورد نیاز در این طرح توسط بخش دولتی اجرا خواهد شد.

وی همچنین به ضرورت همکاری آموزش و پرورش برای تخلیه سریع مراکز آموزشی واقع در این طرح اشاره کرد و افزود: در صورت تخلیه این مدارس، روند اجرای پروژه سریع‌تر خواهد شد.

سرپرست معاونت عمرانی شهرداری زنجان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده تقاطع غیر هم‌سطح امام حسین (ع) در اردیبهشت سال 92 به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حبیب ملائی ‌یگانه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احداث پارکینگ طبقاتی در فاز اول پروژه سبزه‌میدان در ضلع جنوبی در سال آینده آغاز خواهد شد، افزود: برای اجرای طرح عظیم سبزه‌میدان، 180 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برآورد شده است.