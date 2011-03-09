آخرین بازمانده تیم پسران اسلحه اپه هم حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در ادامه رقابت‍های رده سنی جوانان مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و در بخش اسلحه اپه پسران ظهر امروز چهارشنبه محمد کیهانی که به عنوان تنها نماینده کشورمان در این بخش به جمع هشت بازیکن برتر راه یافته بود در مصاف با شمشیربازی از قزاقستان شکست خورد و از دور رقابت‍ها کنار رفت.

باحذف کیهانی، کار نمایندگان کشورمان در رقابت‎‌های رده سنی جوانان در بخش اسلحه اپه پسران به پایان رسید. بهداد مرادی، سامان آزادیان و محمد اسماعیلی دیگر نمایندگان کشورمان در این بخش از مسابقات بودند که تا جمع 16 بازیکن برتر بالا آمدند اما در این جمع نتیجه دیدار مقابل حریفان‌شان را واگذار کردند و حذف شدند.

به این ترتیب تیم شمشیربازی اسلحه اپه پسران جوان کشورمان بدون مدال به کار خود در دیدارهای انفرادی مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا پایان داد. این رقابت‍ها تا 22 اسفندماه ادامه دارد.