مسئولان در معرفی اماکن کویری و بیابانی غفلت کرده اند

سید مهدی احمدیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه راهنمایان گردشگری امنیت شغلی ندارند به همین سبب روی صنعت گردشگری سرمایهگذاری جدی انجام نمیدهند، افزود: انجمن راهنمایان گردشگری استان اصفهان از سال 77 تشکیل شد که برگزاری دورههای آموزشی، کتاب و نرمافزار مرتبط با صنعت گردشگری در برنامه کاری آنها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 300 تا 400 راهنمای گردشگر در سطح اصفهان فعالیت میکنند، بیان داشت: با توجه به اینکه هر ساله تعداد کمی از گردشگران خارجی به ایران سفر میکنند و از آنجا که راهنمای گردشگری نمیتواند در طول سال برنامهریزی مشخصی برای کار خود داشته باشد بنابراین راهنمای گردشگری را شغل دوم یا سوم خود انتخاب میکند.
این عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه نخستین برخورد گردشگر خارجی با راهنماست از این رو این گروه تاثیر زیادی در جذب گردشگران خارجی دارند.
وی ادامه داد: اجتماعی بودن راهنمای گردشگر، میزان اطلاعاتی که دارد و آشنا بودن به چند زبان و نحوه برخورد آنها با گردشگران خارجی بسیار اهمیت و جای کار زیادی دارد.
احمدیمهر با اشاره به اینکه نخستین کنفرانس منطقهای صنعت توریست در دانشگاه خمینی شهر اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 60 مقاله از سطح منطقه که شامل استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری است، به دبیرخانه کنفرانس رسیده که از این تعداد 13 مقاله پذیرفته نشد، 23 مقاله به صورت پوستر، 12 مقاله به شکل سخنرانی و 12 مقاله در مجموعه مقالات کشور درج شد.
وی ادامه داد: تنوع توان و ظرفیتهای جغرافیایی اکوتوریسم و طبیعی منطقه در جذب گردشگر، نقش گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه، فرصتهای جدید سرمایهگذاری در حوزههای مختلف گردشگری منطقه، نقش گردشگر در محدودیتزدایی، نقش امنیت در جنب گردشگری در منطقه از محورهای مختلف همایش است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینیشهر با اشاره به اینکه بازار گردشگری در ایران مطلوب نیست، گفت: به عنوان مثال اگر یک گردشگر خارجی بخواهد در یک روز به چند شهر مختلف از کشور با هواپیما سفر کند، امکان سفرهای هوایی در یک روز نیست در صورتی که در کشورهای اروپایی چنین مشکلی وجود ندارد.
احمدیمهر خاطرنشان کرد: هماکنون 11 هزار اثر تاریخی کشور ثبت جهانی شده که از این تعداد نزدیک به 275 اثر از استان اصفهان است.
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