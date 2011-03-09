به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای مراسم بزرگداشت رسول ملاقلی‌پور صبح امروز چهارشنبه 18 اسفندماه با حضور امیر رضا خادم مدیر موسسه، اکبر نبوی دبیر همایش مرحوم ملاقلی‌پور و جمعی از اهالی رسانه در موسسه "نسل آفتاب" برگزار شد.

در ابتدای این نشست که به دلیل نرسیدن خبرنگاران با تاخیری نیم ساعته برگزار شد، خادم با اشاره به فعالیت‌های موسسه "نسل آفتاب" در برگزاری همایش‌ها و بزرگداشت‌ها گفت: امسال فعالیت ما در برگزاری همایش‌ها و بزرگداشت‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است و این مساله دقیقا از اولین اهداف موسسه "نسل آفتاب" است. قرار بود در "نسل آفتاب" تلفیقی میان هنر و ورزش ایجاد شود و تا امروز این رابطه خوب میسر شده است.

وی مشکلات مالی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تحقق اهداف موسسه "نسل آفتاب" دانست و ادامه داد: تلاش ما این بوده که از دریچه هنر و ورزش داشته‌های هنری و فرهنگی را به جامعه منتقل کنیم و ارتباط خوب و مناسبی میان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به وجود آوریم.

خادم اشاره‌ای هم به برگزاری بزرگداشت رسول ملاقلی‌پور توسط موسسه "نسل آفتاب" آن هم برای دومین سال متوالی کرد: بزرگداشت رسول ملاقلی‌پور از اهداف موسسه است. او به جز ویژگی‌های منحصر به فردی که داشت کارگردان و هنرمند و سینماگر بزرگی بود. تفکر و ویژگی‌های خاصی داشت و بدون هیچ گونه وابستگی به جریان‌های مختلف سعی می‌کرد تفکر و ایده‌آی که دارد را حفظ کند. ملاقلی‌پور راوی مستند و رسول قابل اعتمادی برای روایت هشت سال دفاع مقدس بود و در تمام این مدت توانست استقلال خود را حفظ کند و واقعیت‌های زندگی ایثارگران و جانبازان را زنده نگه دارد.

مدیر موسسه "نسل آفتاب" آثار به جا مانده از ملاقلی‌پور را مورد قبول آحاد جامعه دانست. وی معتقد است سینمای ملاقلی پور روز به روز پر بارتر شده بود و هر چه جلوتر می‌رفت فیلم‌های او با استقبال بیشتری از سوی مردم رو برو می‌شد.

وی دلیل انتخاب اکبر نبوی به عنوان دبیر این همایش را نزدیکی و دوستی چندین ساله با ملاقلی پور دانست. نبوی اولین کسی است که تمام تلاشش را برای تاسیس بنیادی با نام مرحوم ملاقلی پور به کار گرفته و عقاید این کارگردان بزرگ را بسط و گسترش داده است. خادم ابراز امیدواری کرد که ارتباط با نزدیکان ملاقلی‌پور تنها به برگزاری یک همایش ختم نشود. دوستان و نزدیکان آن مرحوم تلاش کنند تا تفکر این سینماگر در میان هنرمندان و افراد جامعه ترویج شود.

در ادامه این نشست اکبر نبوی در همان ابتدای صحبت‌هایش باب گله کردن از مسئولان فرهنگی را باز کرد. او با صراحت تمام بی توجهی دستگاه‌های فرهنگی و دولتی به ملاقلی پور و نگاه ویژه این هنرمند به سینما را در مقابل تلاش یک موسسه خصوصی برای برگزاری مراسم نکوداشت این سینماگر عنوان کرد.

نبوی صحبت‌های خود را این‌طور آغاز کرد: کاش بخش دولتی ما که بودجه و امکانات بیشتری برای برگزاری چنین مراسمی در اختیار دارد، از بخش خصوصی با امکانات محدود یاد بگیرد. رسول ملاقلی‌پور در وهله اول یک نگاه است. نگاهی خاص به سینما و در آینده نگاه خاص او به سینما مهم و ماندگار می‌شود.

نبوی ادامه داد: رسول چه زمانی که وارد سینمای حرفه‌ای اجتماعی می‌شود و چه زمانی که قرار است راوی هشت سال جنگ تحمیلی باشد، نگاه منحصر به فردی دارد. نمی‌خواهم بگویم این نگاه را فرد دیگری ندارد اما می‌خواهم بگویم این ویژگی او حاکی از توجهش به مسائل اجتماعی و اتفاقات پیرامونش است. رسول نگاه زلالی برای ساخت فیلم داشت و همین صداقت ذاتی او دوست داشتنی است.

وی به سهم خود شهادت داد که از رسول ملاقلی پور صادق‌تر در سینمای ایران ندیده است: این صداقت ذاتی ملاقلی‌پور حتی زمانی که فیلمی مانند "کمکم کن" را می‌ساخت که خیلی مورد علاقه جامعه نقد نویسان نبود، او را وارد می‌کرد تا با صراحت تمام به منتقدان بگوید به خاطر مشکلات مالی این فیلم را ساخته است. او اهل توجیه و فلسفه بافی نبود و همین ویژگی‌اش هم او را به عنصری برجسته در سینمای ایران تبدیل کرد. هر آنچه در دل داشت به زبان می‌آورد و آنچه را می‌گفت باور داشت.

نبوی همچنین افزود: سینمای ملاقلی‌پور دل او بود و حرف‌های دلش را در قالب فیلم می‌زد و حضور چنین افرادی در جامعه ایران و تلاششان برای بسط نگاههشان به جامعه برای اعتبار بخشیدن به مسائل فرهنگی واجب است. همین مراسمی که موسسه نسل آفتاب برگزار می‌کند نشان می‌دهد هنرمندان به اعتبار آثار و سلوک هنرمندانه‌شان زندگی می‌کنند و این توجه نشان می‌دهد آنها زنده‌تر از زمان حیاتشان هستند. جامعه گرمای حضور این هنرمندان را زمانی که نیستند احساس می‌کند و بعد از مرگ حیات اجتماعی آنها تعالی دیگری پیدا کرده است. صدای نفس‌های هنرمندانی چون رسول ملاقلی پور در جامعه شنیده می‌شود.

قرار بود در این جلسه علی ملاقلی‌پور فرزند پسر مرحوم ملاقلی پور هم حضور داشته باشد اما به دلیل ساخت کلیپی درباره پدر که قرار است روز جمعه 20 اسفند ماه در مراسم نکوداشت آن مرحوم نمایش داده شود، در این جلسه حضور نداشت. خادم ضمن قدردانی از خانواده ملاقلی‌پور برای همکاری در برگزاری مراسم دومین بزرگداشت ملاقلی پور را به خاطر همکاری نزدیکان و دوستان آن مرحوم بهتر و آبرومند‌تر از مراسم اول دانست.

پیش از این قرار بود اکبر نبوی با همکاری چند کارگردان دیگر برنامه‌ای با عنوان "نشان سینمای رسول ملاقلی پور" را برگزار کند. وی در مورد برگزار نشدن این برنامه توضیح داد: این برنامه شورای مسئولانی دارد که هفت نفر در این شورای شرکت دارند. من با همراهی رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی‌کیا، علی ملاقلی‌پور، احمد مرادپور و سه هنرمند دیگر قرار بود این مراسم را برگزار کنیم. اما باتاسف تمام باید بگویم که به جز شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ نهاد و ارگان دیگری برای برگزاری این مراسم ما را حمایت نکرد. بودجه‌ای هم وزیر داد یک پنجم هزینه‌های برگزاری این برنامه بود.

نبوی در ادامه عنوان کرد: قرار بود سالگرد تولد او برنامه آبرومندی در سه بخش سینمایی مستند و فیلمنامه و کارگردانی برگزار کنیم که به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاد. همچنین به دنبال تاسیس بنیاد سینمایی رسول ملاقلی پور هم هستیم اما تجربه‌ای که در مورد تاسیس این بنیاد داشتیم نشان داد که نمی‌توانیم با اتکا به سرمایه بخش خصوصی این اتفاق بیافتد. اگر مجوز ساخت این بنیاد صادر شود برنامه "نشان سینمای ملاقلی پور" هم زیر مجموعه‌ برنامه‌های این بنیان می‌شود.

در انتهای این جلسه امیر رضا خادم در مورد مدعوین در برنامه ملاقلی پور گفت: اکثر اهالی سینما را به این برنامه دعوت کردیم و دعوت عمومی هم نسبت به این مراسم داشتیم اما از آنجایی که ظرفیت سالن محدود است نمی‌توانیم پذیرای همه علاقمندان باشیم. قرار است در کلیپ‌ها و مستندهایی که برای این مراسم تهیه می‌شود آنهایی درباره ملاقلی پور حرف بزنند که تا به حال سراغشان نرفته‌اند.

وی در پاسخ به حضور افراد دولتی در این مراسم گفت: دنبال حضور مقامات دولتی در این مراسم نیستیم اما آنها هم دعوت شده‌اند و امیدواریم حضور داشته باشند.