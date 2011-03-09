طرح حمایتی "محب" در بهزیستی زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نساء آقامحمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همه ساله شاهد حوادث و بلایای طبیعی در سراسر جهان هستیم، حوادثی نظیر زلزله و سیل و حوادث غیرطبیعی مثل جنگ، آتش سوزی از جمله حوادثی هستند که انسان را تهدید می کنند.

وی افزود: متأسفانه تاکنون هیچ دانشی نتوانسته زمان وقوع اکثر حوادث را پیش بینی کند و با وجود اینکه در سالیان اخیر اقدامات زیادی در کشورهای مختلف صورت گرفته تا از میزان خسارتهای مالی و جانی افراد کاسته شود ولی در این میان کمتر به مسائل روانی و اجتماعی توجه شده است.

آقامحمدی آسیبهای روانی و اجتماعی را مهمترین و ماندگارترین مسئله در بلایای طبیعی عنوان کرد و افزود: آسیبهای روانی بعد از بروز حوادث غیرمترقبه به وجود می آید که می توان با انجام اقداماتی از میزان و شدت آنها کاست.

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان با اشاره به توان و مشارکت همه جانبه مردمی در چنین مواقعی اظهار داشت : رویکرد اجتماع محور به عنوان موثرترین وبهترین رویکرد مورد توجه است وخودیاری ,مشارکت واحساس رضایت در زندگی ورشدوسازماندهی اجتماع از جمله اهداف مهمی است که در رویکرد اجتماع محورمطرح است .

آقامحمدی خاطر نشان کرد : با اجرای طرح خدمات مشاوره و حمایتهای روانی-اجتماعی در بلایای طبیعی به نام طرح محب و با توجه به کاربرد رویکرد اجتماع محور, گروههای فوریتی مرکز مشاوره با انجام تمرینات و کسب مهارتها و دانشهای ضروری خواهند توانست در مقابل حوادث غیرمترقبه آمادگی لازم را داشته باشند .

وی تصریح کرد : در نتیجه اجرای این طرح بسیاری از بی نظمی ها و اتفاقات ناخوشایند بعد از حوادث با مدیریت افراد محلی کنترل و مدیریت خواهند شد .

آقا محمدی افزود: اولین قدم اجرائی این طرح برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه ویژه کارشناسان پیشگیری و کارشناسان مراکز مشاوره و روان شناسان است که در اسفند ماه سالجاری برگزار می شود .